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Интер Милан
27.04.2025 16:00 – FT 0 : 1
Рома
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Италия
27 апреля 2025, 20:32 |
561
1

Интер – Рома – 0:1. Мяч Суле и упущенный шанс Довбика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Серии А 2024/25

27 апреля 2025, 20:32 |
561
1
Интер – Рома – 0:1. Мяч Суле и упущенный шанс Довбика. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Рома.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол забил Матиас Суле. Артем Довбик провел 85 минут и во втором тайме упустил отличный шанс забить.

Серия А 2024/25. 34-й тур, 27 апреля

Интер – Рома – 0:1

Гол: Суле, 22

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Суле, 22 мин.

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Рома).
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Артем Довбик Матиас Суле видео голов и обзор Интер Милан Рома Рим Интер - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Три гри підряд-поразки. Я такого не пригадаю. Невже, Інтер жертвує Серією А заради ЛЧ!?
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