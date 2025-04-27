Интер Милан

Интер – Рома – 0:1. Мяч Суле и упущенный шанс Довбика. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Серии А 2024/25
27 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Рома.
Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0.
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Единственный гол забил Матиас Суле. Артем Довбик провел 85 минут и во втором тайме упустил отличный шанс забить.
Серия А 2024/25. 34-й тур, 27 апреля
Интер – Рома – 0:1
Гол: Суле, 22
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Суле, 22 мин.
События матча
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