Интер Милан

27 апреля состоялся матч 34-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Рома.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол забил Матиас Суле. Артем Довбик провел 85 минут и во втором тайме упустил отличный шанс забить.

Серия А 2024/25. 34-й тур, 27 апреля

Интер – Рома – 0:1

Гол: Суле, 22

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Суле, 22 мин.