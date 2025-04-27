Интер Милан

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27 апреля в рамках Серии А свою встречу проведут Интер и Рома. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Интер

Миланский клуб не стал делать выбор в пользу какого-то турнира, а попытался успеть везде. Трэбл сделать уже не удастся, так как Интер вылетел из Кубка Италии, уступив недавно в полуфинале Милану – 0:3, первая встреча завершилась 1:1.

Что касается чемпионата, пока клуб удерживает лидерство, опережая Наполи только по дополнительным показателям. В последнем туре «сине-черные» проиграли в гостях крепкой Болонье – 0:1, поражение обидное, ведь пропустили в компенсированное время, буквально в последней атаке.

Есть еще Лига Чемпионов, где придется сыграть, как минимум дважды против грозной Барселоны. Есть ощущение, что подопечные Симоне Индзаги немного подсели под конец сезона, этим можно объяснить последние результаты. Бастони и Мхитарян не сыграют из-за перебора желтых карточек, а Карбони и Тюрам травмированы.

Рома

Римляне идут только седьмыми в чемпионате, хотя еще ничего не потеряно, так как отставание от желаемой четверки составляет всего 3 очка. У «волков» собралась серия из 17 матчей без поражений, за этот отрезок они набрали больше всех очков в чемпионате.

Украинские болельщики имеют повод болеть за столичный клуб, так как здесь играет наш нападающий Артем Довбик, который выглядит не так ярко, как в Жироне, хотя и о провале в дебютном сезоне за Рому точно нельзя говорить.

В последнем туре команда одержала домашнюю победу над Вероной со счетом 1:0, взяв важные три очка. Команда уже вылетела со всех турниров, поэтому Серия А приоритетное и единственное направление для клуба. Не помогут партнерам в этой встрече Дибала, Нельсон и Абдулхамид.

Личные встречи

Противостояние первого круга выиграл Интер в гостях со счетом 1:0, единственный мяч на счету Лаутаро Мартинеса. Рома проиграла последние четыре очные встречи.

Прогноз

Букмекеры отдают перевес хозяевам поля, хотя римляне могут создать миланцам немало неприятностей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Интера – 1,8, ничья – 3,8, победа Рома – 4,62. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Вполне возможно, что в такой встрече может быть зафиксирован сенсационный результат, интересно выглядит вариант с обменом забитыми мячами за 1,87.

Прогноз Sport.ua Интер Милан Рома Обе забьют 1.87 Сделать ставку

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