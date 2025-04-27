«Это позор». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери дал несколько комментариев после матча 34-го тура Серии А, в котором его команда одолела «Интер».

Решение выпустить на поле Матиаса Суле было полностью вашим, и именно он стал победителем матча, а команда создала свое преимущество за счет выхода один на один.

«Эта победа посвящается нашим болельщикам. Они не смогли быть с нами сегодня, и мы очень хотели, чтобы они гордились нами, показав такой результат. Мы приехали сюда с решимостью победить. Я сказал игрокам, что если инцидент накажет нас, мы все равно должны уйти с поля с высоко поднятой головой, но мы должны идти с ними нога в ногу. Мы в хорошей физической форме – так почему бы не сделать это?

«Думаю, первые полчаса мы провели очень хорошо. Конечно, мы играли против «Интера», а не просто против какой-то другой команды. Они сильны, они хорошо настроились, и мы очень хорошо сделали, чтобы оставаться организованными и закрывать все пространства, которые они пытались использовать».

Мне очень понравилось, как вы остановили игру «Интера» с четырьмя игроками – Лоренцо Пеллегрини, Артемом Довбиком, Эльдором Шомуродовым, Брайаном Кристанте и с Ману Коне, который действовал почти как опорник. Я видел, как он играл так за сборную Франции, и он мне очень понравился. И затем переход Суле. Не могли бы вы рассказать нам немного об этих двух тактических решениях, которые, на мой взгляд, сыграли решающую роль?

Мы уже использовали эту систему на выезде против «Удинезе». Тогда это был Ренш, а не Суле, и мы выполнили ее очень хорошо. Именно поэтому я снова показал ребятам тот матч и сказал, что нам нужно воспроизвести подобную игру, сконцентрировавшись и упорно работая. И ребята блестяще справились с этой задачей».

Возможно, это ваш последний матч на «Сан-Сиро», так что, должно быть, это было эмоционально?

«Я искренне рад за болельщиков и игроков, за ту жертву, которую они приносят. Это было нелегко, и в этом сезоне мы не побеждали больших команд. Сегодня мы положили этому конец в поединке с командой, силу которой мы все знаем.

«Теперь мы должны двигаться вперед. На очереди «Фиорентина», и мы должны сосредоточиться на этом матче. Они тоже хорошая команда и находятся в прекрасной форме».

Победа со счетом 1:0 говорит о большом контроле и стальных нервах. Сегодня «Рома» редко выглядела уязвимой. Как вы считаете, нужно ли улучшать ситуацию с использованием шансов, ведь у «Ромы» было несколько возможностей завершить матч, особенно когда «Интер» вышел вперед в поисках эквалайзера?

«Да, особенно в первом тайме. В первые 30 минут мы действовали очень хорошо, так что это позор. В этом сезоне у нас было несколько побед со счетом 1:0, когда мы упускали много моментов, но главное – всегда приносить домой три очка».

Флоран Гисольфи сказал перед матчем: «Мы будем наслаждаться Раньери до конца сезона». Насколько вы сами наслаждаетесь им сейчас, когда осталось всего несколько матчей?

Честно говоря, я уже думаю о матче с «Фиорентиной». Я буду наслаждаться этим, когда все закончится. Сейчас я забочусь только о благе болельщиков, клуба и игроков. Это то, что для меня важнее всего».

Вероятность пересмотреть свое решение по-прежнему 0%? «Я уже вернул свою тренерскую лицензию в Коверчано». Но если вы так хорошо закончите, вам будет не хватать места на скамейке запасных.

(Шутит) «Да, я знаю. Я буду ходить и сидеть в маленьких парках».

Можно узнать о ваших эмоциях во время недели похорон Папы?

«Конечно, это было очень эмоционально. Когда мы пришли туда, всего в паре метров от тела Святого Отца, это было очень трогательно. И сегодня, во время минуты молчания.

Это напряженные моменты для человека, который старался делать добро для церкви и, прежде всего, для самых уязвимых. Это величайший дар, который может преподнести верующий человек. Я надеюсь, что его примеру последуют, потому что иначе все будет напрасно».

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Довбика за матч с «Интером».