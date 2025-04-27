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Италия
27 апреля 2025, 19:00 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:10
1322
0

Известна оценка Довбика за матч с Интером

Украинский нападающий провел на поле 85 минут

27 апреля 2025, 19:00 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:10
1322
0
Известна оценка Довбика за матч с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 27 апреля, прошел матч 34-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 1:0.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 балла соответственно.

Лучшим игроком матча стал вингер гостей Матиас Суле, на счету которого гол и оценки 8.2 и 8.6.

Ранее сообщалось о том, что Довбик не реализовал супершанс в матче с «Интером».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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