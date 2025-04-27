Известна оценка Довбика за матч с Интером

В воскресенье, 27 апреля, прошел матч 34-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

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Гости добыли победу со счетом 1:0.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 балла соответственно.

Лучшим игроком матча стал вингер гостей Матиас Суле, на счету которого гол и оценки 8.2 и 8.6.

Ранее сообщалось о том, что Довбик не реализовал супершанс в матче с «Интером».