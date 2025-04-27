Известна оценка Довбика за матч с Интером
Украинский нападающий провел на поле 85 минут
В воскресенье, 27 апреля, прошел матч 34-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».
Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости добыли победу со счетом 1:0.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.4 и 6.3 балла соответственно.
Лучшим игроком матча стал вингер гостей Матиас Суле, на счету которого гол и оценки 8.2 и 8.6.
Ранее сообщалось о том, что Довбик не реализовал супершанс в матче с «Интером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийский вратарь извинился перед главным тренером
Александр Хацкевич считает, что президенту «Шахтера» следует уволить Марино Пушича