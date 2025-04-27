Италия27 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
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ВИДЕО. Как Довбик не реализовал супершанс в матче с Интером
Украинский страйкер мог отличиться голом
27 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
1697
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В воскресенье, 27 апреля, прошел матч 34-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».
Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 73-й минуте украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не реализовал отличный шанс.
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