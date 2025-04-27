ВИДЕО. Как Довбик не реализовал супершанс в матче с Интером

В воскресенье, 27 апреля, прошел матч 34-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

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На 73-й минуте украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не реализовал отличный шанс.

❗️ Как Довбик не реализовал супершанс в матче с Интером