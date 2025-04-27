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Италия
27 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
1697
0

ВИДЕО. Как Довбик не реализовал супершанс в матче с Интером

Украинский страйкер мог отличиться голом

27 апреля 2025, 18:36 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:54
1697
0
ВИДЕО. Как Довбик не реализовал супершанс в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 27 апреля, прошел матч 34-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

Встречу принимал «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 73-й минуте украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не реализовал отличный шанс.

❗️ Как Довбик не реализовал супершанс в матче с Интером

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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