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Италия
25 апреля 2025, 19:07 |
141
0

Интер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля поединок 34-го тура итальянской Серии А

25 апреля 2025, 19:07 |
141
0
Интер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Интер Милан Рома Рим Интер - Рома Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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