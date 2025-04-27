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Греция
27 апреля 2025, 22:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:26
555
1

Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции

Украинский нападающий забил через 2 минуты после выхода на замену

27 апреля 2025, 22:20 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:26
555
1
Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции
ФК Олимпиакос

В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между «АЕКом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимал ОПАП Арена в Афинах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 2:0.

На 72-й минуте на поле вышел украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук, а уже через 2 минуты отличился голом. Это его 6-й гол в текущем сезоне.

Чемпионат Греции. 4-й тур

АЕК – Олимпиакос – 0:2

Голы: Вельде, 43, Яремчук, 74

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Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу АЕК Афины Роман Яремчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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apepa
Красиво положил! Молодец Ромка!
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