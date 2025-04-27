Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции
Украинский нападающий забил через 2 минуты после выхода на замену
В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между «АЕКом» и «Олимпиакосом».
Встречу принимал ОПАП Арена в Афинах.
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Гости добыли победу со счетом 2:0.
На 72-й минуте на поле вышел украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук, а уже через 2 минуты отличился голом. Это его 6-й гол в текущем сезоне.
Чемпионат Греции. 4-й тур
АЕК – Олимпиакос – 0:2
Голы: Вельде, 43, Яремчук, 74
🔴⚪️🔥 𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗪 pic.twitter.com/rewhsawTKH— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 27, 2025
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