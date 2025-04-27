Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции

В воскресенье, 27 апреля, проходил матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между «АЕКом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимал ОПАП Арена в Афинах.

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Гости добыли победу со счетом 2:0.

На 72-й минуте на поле вышел украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук, а уже через 2 минуты отличился голом. Это его 6-й гол в текущем сезоне.

Чемпионат Греции. 4-й тур

АЕК – Олимпиакос – 0:2

Голы: Вельде, 43, Яремчук, 74