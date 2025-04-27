Греция27 апреля 2025, 21:44 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:16
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ВИДЕО. Форвард сборной Украины забил через 2 минуты после выхода на поле
Роман Яремчук поразил ворота «АЕКа»
27 апреля 2025, 21:44 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:16
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В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между «АЕКом» и «Олимпиакосом».
Встречу принимает ОПАП Арена в Афинах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 72-й минуте на поле вышел украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук, а уже через 2 минуты отличился голом. Это его 6-й гол в текущем сезоне.
❗️ ВИДЕО. Форвард сборной Украины забил через 2 минуты после выхода на поле
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