В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между «АЕКом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимает ОПАП Арена в Афинах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте на поле вышел украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук, а уже через 2 минуты отличился голом. Это его 6-й гол в текущем сезоне.

❗️ ВИДЕО. Форвард сборной Украины забил через 2 минуты после выхода на поле