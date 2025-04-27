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Греция
27 апреля 2025, 21:44 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:16
2114
1

ВИДЕО. Форвард сборной Украины забил через 2 минуты после выхода на поле

Роман Яремчук поразил ворота «АЕКа»

27 апреля 2025, 21:44 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:16
2114
1
ВИДЕО. Форвард сборной Украины забил через 2 минуты после выхода на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 4-го тура чемпионской группы чемпионата Греции между «АЕКом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимает ОПАП Арена в Афинах.

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На 72-й минуте на поле вышел украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук, а уже через 2 минуты отличился голом. Это его 6-й гол в текущем сезоне.

❗️ ВИДЕО. Форвард сборной Украины забил через 2 минуты после выхода на поле

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Щось наші цими вихідними роззабивалися. Навіть Сікан забив)
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