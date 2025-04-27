Костюк в Мадриде намучалась с Кудерметовой после 6:0, но дожала «нейтралку»
Марта в трех сетах одолела Веронику и пробилась в 1/8 финала тысячника в Испании
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла «нейтралку» Веронику Кудерметову (WTA 52) за 2 часа и 37 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [24] – Вероника Кудерметова – 6:0, 4:6, 6:4
После бублика в первой партии Марта побеждала с брейком 3:1 во второй, но растеряла преимущество.
Все решилось в третьем сете, где со счета 4:3 в пользу Костюк соперницы обменялись брейками – Марта приняла на матч в 10-м гейме.
Бублик в первом сете стал для Костюк 10-м в карьере на уровне Тура и вторым в сезоне.
Костюк провела третье очное противостояние с Кудерметовой и добыла первую победу. Предыдущие две встречи украинка проиграла еще в 2021 году.
В четвертом круге тысячника в столице Испании Костюк сыграет против победительницы матча София Кенин (США, WTA 32) – Анастасия Потапова (WTA 39).
Марта в четвертый раз в карьере сыграет на стадии 1/8 финала на уровне турниров WTA 1000 и будет бороться за третий четвертьфинал.
Марта стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/8 финала Мадрида. Днем ранее это сделала Юлия Стродубцева, которая одолела Людмилу Самсонову. 27 апреля свой поединок третьего раунда проведет и Элина Свитолина, которая в 21:00 начнет матч против Елены Рыбакиной.
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