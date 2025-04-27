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  4. Костюк в Мадриде намучалась с Кудерметовой после 6:0, но дожала «нейтралку»
WTA
27 апреля 2025, 14:46 | Обновлено 27 апреля 2025, 14:52
970
11

Костюк в Мадриде намучалась с Кудерметовой после 6:0, но дожала «нейтралку»

Марта в трех сетах одолела Веронику и пробилась в 1/8 финала тысячника в Испании

27 апреля 2025, 14:46 | Обновлено 27 апреля 2025, 14:52
970
11
Костюк в Мадриде намучалась с Кудерметовой после 6:0, но дожала «нейтралку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 36) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В третьем раунде украинка в трех сетах переиграла «нейтралку» Веронику Кудерметову (WTA 52) за 2 часа и 37 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Вероника Кудерметова – 6:0, 4:6, 6:4

После бублика в первой партии Марта побеждала с брейком 3:1 во второй, но растеряла преимущество.

Все решилось в третьем сете, где со счета 4:3 в пользу Костюк соперницы обменялись брейками – Марта приняла на матч в 10-м гейме.

Бублик в первом сете стал для Костюк 10-м в карьере на уровне Тура и вторым в сезоне.

Костюк провела третье очное противостояние с Кудерметовой и добыла первую победу. Предыдущие две встречи украинка проиграла еще в 2021 году.

В четвертом круге тысячника в столице Испании Костюк сыграет против победительницы матча София Кенин (США, WTA 32) – Анастасия Потапова (WTA 39).

Марта в четвертый раз в карьере сыграет на стадии 1/8 финала на уровне турниров WTA 1000 и будет бороться за третий четвертьфинал.

Марта стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/8 финала Мадрида. Днем ранее это сделала Юлия Стродубцева, которая одолела Людмилу Самсонову. 27 апреля свой поединок третьего раунда проведет и Элина Свитолина, которая в 21:00 начнет матч против Елены Рыбакиной.

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Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Марта Костюк Вероника Кудерметова WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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introvert
Красуня.
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+4
pawa
З перемогою!
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+3
C.Пеклов
з муками,нервами перемогла болотну,молодець!Але дивитися такі матчі теж дуже важко.
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+3
introvert
Цікаво, що за мемуари там занотовувала татарка в кінці першої партії? Щось на кшталт "Дорогий щоденник, не можу передати глибини свого болю. Сьогодні мене знову принизили, і знову це зробили ті кляті українки..."? Судячи з того, що між сетами від сорому закрилася в туалеті і довго не хотіла виходити, так і є))
А якщо серйозно, вбачаю вершину іронії в тому, що це болотне створіння колись здавалася нашим дівчатам якимось непереможним джаггернаутом.
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+3
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Alehandro
Здоров"я зайвого не буває, а тому не забуваємо до, під час та після матчів Марти приймати валеріаночку, пустирничок або ромчик/коньячок
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+2
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Vlad Holl
Зібралася і слава Богу !
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+1
serhiy
Наше сонечко,молодець !
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0
Игорь Вишталюк
Валидол 
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0
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