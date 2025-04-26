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  4. Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
WTA
26 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:56
1218
13

Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0

Юлия в статусе андердога одолела Людмилу Самсонову и вышла в 1/8 финала тысячника

26 апреля 2025, 15:47 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:56
1218
13
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 3-м раунде украинка в статусе андердога переиграла «нейтральную» 20-ю ракетку мира Людмилу Самсонову за 2 часа и 32 минуты.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Людмила Самсонова – 2:6, 7:6 (7:2), 6:0

Во второй партии Стародубцева уступала 1:3 с брейком, а в 11-м гейме сумела отыграть четыре скрытых матчбола.

Это была первая встреча соперниц.

Следующей оппоненткой Юлии будет седьмая сеяная Мирра Андреева (WTA 7), которая, как и Самсонова, является представительницей страны 404 в «нейтральном» статусе.

Стародубцева в Мадриде стартовала еще в квалификации, где прошла Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо. В основе тысячника, помимо Самсоновой, Юлия также одолела Линду Фругвиртову и Элизабетту Коччаретту.

Стародубцева во второй раз в карьере выиграла у соперницы из топ-20 рейтинга WTA. Первой была Анна Калинская, которую Юлия одолела на тысячнике в Пекине. На тот момент Калинская была 14-й ракеткой мира.

Юлии во второй раз удалось выиграть три матча в основной сетке турнира категории WTA. В октябре она добралась до четвертьфинала в Пекине.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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ptolemeus
І бублик на погони поклала) Молодець
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+11
Андрій Заліщук
5 перемога поспіль, після 4 місяців провалів...ти просто космос, закамбечити проти кацапки ще й з бубликом!!!!
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+7
Alex Bond
Я в ах...ї
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+6
Андрій Заліщук
Далі монстр кацапського тенісу Мірра, от би і її вздрючити!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
pecherytsja88
Брава!
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+5
C.Пеклов
Яка ж молодець!Я й не сподівався після 1 сету.Але Юля підібрала ключі до гри безпрапорної й зламала її волю!В вирішальному сеті -бублик!Браво!
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+4
Олег Мандрівник
Прикольно. Первый сет продула, второй еле вытянула, а в третьем просто порвала как тузик грелку 😁
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+4
C.Пеклов
Тепер слово за Мартою й Еліною.Дівчата, Юля проклала вам шлях до 4 -го кола!
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+3
Vitason
Да,після першого сету було практично безнадійно,а тут таке показать ,чудеса ,глаза горіли в третьому сеті,просто без слів , круто 
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+2
serhiy
Ох ти ,йо-майо . Оце дала ! Молодчинка !
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+2
Vlad Holl
5 матч в Мадриді і гра не гасне. Набрала форму і це добре. А ще добре , що орчиху відідрала. Наступну  ще пройти б і було б супер.
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+1
Forcer Petya
Фантастична гра від Юлі! Юля нарешті набрала таку форму що може винести любу суперницю
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0
Олександр Науменко
Є ТОП - 80.
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0
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