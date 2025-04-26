Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Юлия в статусе андердога одолела Людмилу Самсонову и вышла в 1/8 финала тысячника
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 3-м раунде украинка в статусе андердога переиграла «нейтральную» 20-ю ракетку мира Людмилу Самсонову за 2 часа и 32 минуты.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Людмила Самсонова – 2:6, 7:6 (7:2), 6:0
Во второй партии Стародубцева уступала 1:3 с брейком, а в 11-м гейме сумела отыграть четыре скрытых матчбола.
Это была первая встреча соперниц.
Следующей оппоненткой Юлии будет седьмая сеяная Мирра Андреева (WTA 7), которая, как и Самсонова, является представительницей страны 404 в «нейтральном» статусе.
Стародубцева в Мадриде стартовала еще в квалификации, где прошла Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо. В основе тысячника, помимо Самсоновой, Юлия также одолела Линду Фругвиртову и Элизабетту Коччаретту.
Стародубцева во второй раз в карьере выиграла у соперницы из топ-20 рейтинга WTA. Первой была Анна Калинская, которую Юлия одолела на тысячнике в Пекине. На тот момент Калинская была 14-й ракеткой мира.
Юлии во второй раз удалось выиграть три матча в основной сетке турнира категории WTA. В октябре она добралась до четвертьфинала в Пекине.
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