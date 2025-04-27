У АПЛ новый чемпион. Ливерпуль разгромил Тоттенхэм
Подопечные Арне Слота получили первое место за четыре тура до завершения чемпионата
27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Хозяева поля уверенно одолели соперника и стали чемпионами Англии впервые с 2020 года.
Подопечные Арне Слота пропустили первым в игре. На 12-й минуте отличился игрок «Тоттенхэма» Доминик Соланке.
Но радовались лондонцы всего четыре минуты. Уже на 16-й минуте Луис Диас счет сравнял. Через восемь минут забил Алексис Макаллистер.На 34-й минуте отличился Коди Гакпо.
Во втором тайме забил Мохаммед Салах. А точку положил Дестине Удоджи, отличившийся автоголом.
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Английская Премьер-лига. 34-й тур. 27 апреля.
Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1
Голы: Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (автогол) – Соланке, 12
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас
Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Данзо, Дэвис, Удоги, Бергвалль, Грэй, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель
Фотоотчет матча
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