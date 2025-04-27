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Чемпионат Англии
Ливерпуль
27.04.2025 18:30 – FT 5 : 1
Тоттенхэм
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Англия
27 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:49
2139
8

У АПЛ новый чемпион. Ливерпуль разгромил Тоттенхэм

Подопечные Арне Слота получили первое место за четыре тура до завершения чемпионата

27 апреля 2025, 20:25 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:49
2139
8
У АПЛ новый чемпион. Ливерпуль разгромил Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Хозяева поля уверенно одолели соперника и стали чемпионами Англии впервые с 2020 года.

Подопечные Арне Слота пропустили первым в игре. На 12-й минуте отличился игрок «Тоттенхэма» Доминик Соланке.

Но радовались лондонцы всего четыре минуты. Уже на 16-й минуте Луис Диас счет сравнял. Через восемь минут забил Алексис Макаллистер.На 34-й минуте отличился Коди Гакпо.

Во втором тайме забил Мохаммед Салах. А точку положил Дестине Удоджи, отличившийся автоголом.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Английская Премьер-лига. 34-й тур. 27 апреля.

Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1

Голы: Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (автогол) – Соланке, 12

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Данзо, Дэвис, Удоги, Бергвалль, Грэй, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель

Фотоотчет матча

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Алексис Макаллистер Дестини Удоджи чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм Мохамед Салах Луис Диас Доминик Соланке Коди Гакпо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 8
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cooperchack
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+4
VARioR
Енфілд святкує! Вітаю Ліверпуль з чемпіонством і всіх вболівальників! Є 20-а.
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+3
Viktor Shuper
заслужено! єдине мені шкода що з ЛЧ вилетіли. дуже їм важко ті 2 матчі проти жабоїдів далися
Ответить
+3
Oliynuk_sport
Браво Ліверпуль!
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+2
easterly
Запасу ще було на 10 голів)
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+1
Andromed
феєричний чемпіонський матч получився, банда Слота цього заслужила
Ответить
0
Avaksi
Оце Клопу прикро, коли він з 97 очками був лише другим 
Ответить
0
Павло
   
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0
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