Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ 2024/25
27 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Тоттенхэм.
Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния у мерсисайдцев в активе 79 очков и первая позиция в таблице чемпионата Англии. Шпоры идут 16-ми с 37 пунктами.
Если Ливерпуль сумеет победить или сыграть вничью, то досрочно гарантирует себе чемпионство.
Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports +.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится в ночь на 28 апреля в 00:00 по Киеву
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании 2024/25