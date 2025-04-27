27 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Перед стартом противостояния у мерсисайдцев в активе 79 очков и первая позиция в таблице чемпионата Англии. Шпоры идут 16-ми с 37 пунктами.

Если Ливерпуль сумеет победить или сыграть вничью, то досрочно гарантирует себе чемпионство.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports +.

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