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Чемпионат Англии
Ливерпуль
27.04.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 апреля 2025, 07:09 |
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Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ 2024/25

27 апреля 2025, 07:09 |
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Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

27 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния у мерсисайдцев в активе 79 очков и первая позиция в таблице чемпионата Англии. Шпоры идут 16-ми с 37 пунктами.

Если Ливерпуль сумеет победить или сыграть вничью, то досрочно гарантирует себе чемпионство.

Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports +.

Ливерпуль – Тоттенхэм
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Ливерпуль Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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