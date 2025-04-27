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Чемпионат Англии
Ливерпуль
27.04.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
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Англия
27 апреля 2025, 04:56 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:57
58
0

Ливерпуль – Тоттенхэм. Чемпионский поединок? Прогноз и анонс матч АПЛ

Поединок 34-го тура чемпионата Англии начнется 27 апреля в 18:30 по Киеву

27 апреля 2025, 04:56 | Обновлено 27 апреля 2025, 04:57
58
0
Ливерпуль – Тоттенхэм. Чемпионский поединок? Прогноз и анонс матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

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27 апреля в рамках очередного тура АПЛ свою встречу проведут Ливерпуль и Тоттенхэм. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» проводят этот сезон лучше, чем многие ожидали, все-таки ушел сам Юрген Клопп, который многого добился с командой. Арне Слот неплохо перехватил эстафету, было впечатление, что Ливерпуль может собрать немало трофеев, но в финале Кубка английской лиги проиграли Ньюкаслу, а с Лиги Чемпионов вылетели, уступив ПСЖ в серии пенальти.

Остался только чемпионат, здесь команда уже своего не упустит, ведь для досрочного чемпионства достаточно не проиграть в предстоящей игре. Свой последний матч команда выиграла на выезде у аутсайдера Лестера – 1:0.

Как-то слишком легко достается чемпионство «мерсесайдцам» у Манчестер Сити кризис, Арсенал не выдерживает на длинной дистанции и больше думает о Лиге Чемпионов. Залогом успеха стала стабильность, всего два поражения в 33 турах. На своем поле Ливерпуль 13 матчей из 16, две ничьи и раз уступили. Из-за травмы не сможет сыграть только Гомес.

Тоттенхэм

«Шпоры» входят в число тех сильных клубов, которые провалили чемпионат. Команда занимает только 16-ю строчку в АПЛ, но угрозы вылета нет. В последнем туре Тоттенхэм уступил на своем поле Ноттингем Форест со счетом 1:2, данное поражение стало четвертым в пяти играх чемпионата. Лондонцы перестали вести борьбу в турнире, так как сконцентрировались на Лиге Европы, где уже дошли до полуфинала, там они сыграют против скромного Буде/Глимт.

Для «шпор» еврокубки тот важный «золотой парашют», ведь выигрыш второго по престижности еврокубка дает прямую путевку в Лигу Чемпионов. Завоевать путевку в финал не будет сложно, а там уже будет битва против победителя пары Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Предстоящую встречу пропустит Дрегушин, под вопросом Сон. Есть вероятность, что Тоттенхэм даже не сыграет сильнейшим составом, думая о еврокубках.

Личные встречи

Соперники трижды пересекались в этом сезоне, сначала в чемпионате Ливерпуль одержал зрелищную победу на выезде со счетом 6:3. Потом было два матча в полуфинале Кубка английской лиги, Тоттенхэм выиграл дома 1:0, но уступил на выезде 0:4.

Прогноз

Этот матч можно считать центральным в 34 туре АПЛ, встречаются сильные клубы, хотя высокой мотивации у них нет, больше желания буде у Ливерпуля, который планирует праздновать чемпионство после игры.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ливерпуля – 1,26, ничья – 6,87, победа Тоттенхэма – 9,93. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, Ливерпуль сможет устроить фанатам праздник, ставлю на их победу с форой -1,5 гола за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
27 апреля 2025 -
18:30
Тоттенхэм
Фора Ливерпуля (-1.5) 1.63 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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