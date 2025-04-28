Арне СЛОТ: «Невероятные ощущения. Спасибо Клоппу, что сделал эту команду»

Клуб Ливерпуль стал чемпионом Англии сезона 2024/25, завоевав 20-й титул в своей истории.

В матче 34-го тура АПЛ, который состоялся 27 апреля на Энфилде, Ливерпуль разгромил Тоттенхэм со счетом 5:1.

Арне Слот стал пятым наставником в истории АПЛ, который выиграл титул в своем первом сезоне с клубом.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот признался, что может понадобиться некоторое время, чтобы действительно осознать достижение.

– Очень, очень счастлив, конечно, но до некоторой степени это еще и довольно нереально, потому что ты работаешь так усердно для этого момента, и когда он происходит, нужно время, чтобы действительно это почувствовать. Но фанаты были настолько счастливы, что мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что мы достигли этого вместе в этом сезоне.

– Это часть истории Ливерпуля, когда это осознается?

– Это так, так особенное. Момент, когда я узнал, что стану новым главным тренером здесь, это уже был момент, которым можно гордиться – быть частью такого великого футбольного клуба. А теперь стать частью истории этого футбольного клуба – это то, о чем я мог только мечтать два, три или четыре года назад. Не знаю, смешно ли это, но думаю, что четыре, пять или шесть лет назад это был первый раз, когда я был здесь, когда Пеп Линдерс пригласил меня – это было против Тоттенхэма, и я думаю, что они выиграли тот матч 4:0 где-то возле Рождества. Мы все знаем, что случилось с Тоттенхемом один или два года назад, поэтому теперь выиграть против них – это очень особенное. Человек, с которым я был, это был мой спортивный директор в Камбуре, где я работал тогда, он показал мне, что мы посещаем матч молодежной команды, где участвовали Трент Александер-Арнольд и Джо Гомес. Поэтому это был особенный день, и это не в первый раз, когда я был здесь, когда мы играли против Тоттенхема.

– Каков был приезд на стадион?

– Единственный момент, когда я был эмоционален сегодня, это когда мы приехали на стадион – увидеть, что это значит для фанатов, что это значит для этих людей. Для нас иметь шанс выиграть это чувствовалось действительно особенным, но сразу же это также ощущалось как: «Нам еще нужно это сделать». Но я думаю, что каждый, кто был внутри этого автобуса, чувствовал, что если фанаты с нами, как они есть, то невозможно проиграть эту игру. Во время игры, после игры – это было невероятно, как поддержка фанатов и как наши игроки играли. Особенно быть частью этого дня.

– Что владелец клуба Джон Генри сказал после финального свистка?

– Наверное, поздравления! Не помню точно, что он сказал, но для них это тоже был особенный момент – быть частью этого момента. Для них доверить мне быть на этой должности – возможно, теперь все говорят: «Это имеет смысл». Но когда они подписали со мной контракт, возможно, не все были так уверены, как сейчас. Это также показывает, насколько особенный этот клуб, что они не всегда выбирают, возможно, самый простой или очевидный выбор – они делают выбор, который, по их мнению, лучший для клуба. Это должно быть особенным моментом и для них, во второй раз за пять лет выиграть лигу. И теперь сделать это перед нашими фанатами – это особенно для всех, включая их.

– Ваша семья была на матче.

– Очень горжусь. Это особенно, что они были со мной, потому что моя семья, все семьи игроков, должны делать жертвы, если ты занимаешься этой работой – не только в этом сезоне, но и на протяжении всей своей карьеры. Я, как и вы, все, работаем очень тяжело, но не всегда дома. Конечно, для меня моя семья все еще была в Голландии, поэтому иногда это было трудно для меня, но, без сомнения, и для них тоже. И теперь, когда мы выиграли это, я думаю, что все чувствуют, что несколько жертв, которые мы сделали, однозначно того стоили. И теперь это особенно, что они могут пережить этот момент вместе с нами.

– Почему отдали дань уважения Юргену Клоппу во время праздников?

– Из-за того, что он сделал еще до того, как я приехал сюда. Я думаю, что это то, чего не сделал ни один тренер раньше. Это действительно помогло мне. Но, помимо этого, он помог мне еще больше благодаря команде, которую он оставил, и культуре, которую он оставил в команде. Качество игроков было очевидно для всех, но культура упорного труда – не только от игроков, но и от сотрудников – была невероятной, и это одна из причин, почему мы смогли достичь того, что достигли в этом сезоне. По очевидным причинам, я думаю, что это был хороший момент, чтобы поблагодарить его также.

– Прокомментируйте слова Билла Шенкли о том, что выиграть лигу – это «хлеб и масло» Ливерпуля.

– Он, вероятно, проработал на своей должности дольше, чем я, он знал клуб даже лучше, чем я знаю его сейчас. Но то, что я заметил с первого дня, как я пришел, это то, что выиграть лигу – это самый особенный трофей, который мы могли бы выиграть. Я думаю, что я чувствовал это на протяжении всего сезона. Хотя мы все были очень расстроены, когда ПСЖ нас выбил из Лиги чемпионов, мы всегда чувствовали, что есть более важная цель, которую нужно достичь. Сделать это в самой сложной лиге мира в период, когда выиграть ее становится все сложнее и сложнее, это очень особенное.