Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1. 20-е чемпионство. Видео голов и обзор матча

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались Ливерпуль и Тоттенхэм.

Хозяева поля в последний раз становились чемпионами в сезоне 2019/20. А в этом матче оформили 20-е, юбилейное.

Уже с первых минут мерсисайдцы начали свой штурм ворот Викарио.

На 3-й минуте мог отличиться Салах, но его удар был чуть выше ворот.

Но первыми отличились игроки «Тоттенхэма». Доминик Соланке на 12-й минуте замкнул подачу с углового.

«Ливерпуль» сразу бросил все силы, чтобы отыграться. На 16-й минуте забил Диаз, а на 24-й Макаллистер.

На 34-й минуте Коди Гакпо забил третий гол в ворота «Тоттенхэма».

Во втором тайме «Ливерпуль» продолжил издевательство над соперником. На 63-й минуте Салах забил 28-й гол в сезоне. Через шесть минут Удоджи срезал «кожаного» в свои ворота.

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Английская Премьер-лига. 34-й тур. 27 апреля

Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:

Голы: Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (автогол) – Соланке, 12

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Данзо, Дэвис, Удоджи, Бергвалль, Грэй, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель