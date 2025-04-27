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  4. Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1. 20-е чемпионство. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
27.04.2025 18:30 – FT 5 : 1
Тоттенхэм
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Англия
27 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:50
1148
1

Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1. 20-е чемпионство. Видео голов и обзор матча

Подопечные Арне Слота досрочно стали чемпионами АПЛ

27 апреля 2025, 20:06 | Обновлено 27 апреля 2025, 20:50
1148
1
Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:1. 20-е чемпионство. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались Ливерпуль и Тоттенхэм.

Хозяева поля в последний раз становились чемпионами в сезоне 2019/20. А в этом матче оформили 20-е, юбилейное.

Уже с первых минут мерсисайдцы начали свой штурм ворот Викарио.

На 3-й минуте мог отличиться Салах, но его удар был чуть выше ворот.

Но первыми отличились игроки «Тоттенхэма». Доминик Соланке на 12-й минуте замкнул подачу с углового.

«Ливерпуль» сразу бросил все силы, чтобы отыграться. На 16-й минуте забил Диаз, а на 24-й Макаллистер.

На 34-й минуте Коди Гакпо забил третий гол в ворота «Тоттенхэма».

Во втором тайме «Ливерпуль» продолжил издевательство над соперником. На 63-й минуте Салах забил 28-й гол в сезоне. Через шесть минут Удоджи срезал «кожаного» в свои ворота.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Английская Премьер-лига. 34-й тур. 27 апреля

Ливерпуль – Тоттенхэм – 5:

Голы: Диас, 16, Макаллистер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (автогол) – Соланке, 12

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Собослай, Гакпо, Диас

Тоттенхэм: Викарио, Спенс, Данзо, Дэвис, Удоджи, Бергвалль, Грэй, Мэддисон, Джонсон, Соланке, Тель

События матча

69’
ГОЛ ! Автогол забил Дестини Удоджи (Тоттенхэм).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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GloryUkraine
Вітання Ліверпулю з перемогою в чемпіонаті.
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