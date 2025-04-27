Победа была так близка. Колос и Полесье сыграли вничью
«Колоски» и «волки» расписали мировую благодаря голам во втором тайме
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Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
«Колос» – «Полесье» - 1:1
Голы: Велетень, 56, – Сарапий, 46
Предупреждения: Бурда, 70 – Гуцуляк, 60
«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Козик, Бурда, Сухарь (Демченко, 23) – Ррапай (Ориховский, 63), Красничи, Гагнидзе – Велетень, Третьяков (Алефиренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63)
«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Матич, Чоботенко, Тейлор (Виалле, 61) – Бабенко, Сарапий – Назаренко, Крушинский (Андриєвский, 74), Гуцуляк (Битон, 81), – Батиста (Бристрич, 81)
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)
Удары (в створ): 7 (2) – 10 (5)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 2 – 3
КОЛОС – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
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