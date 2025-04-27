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  4. Победа была так близка. Колос и Полесье сыграли вничью
Премьер-лига
Колос Ковалевка
27.04.2025 15:30 – FT 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 17:27 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:39
586
3

Победа была так близка. Колос и Полесье сыграли вничью

«Колоски» и «волки» расписали мировую благодаря голам во втором тайме

27 апреля 2025, 17:27 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:39
586
3
Победа была так близка. Колос и Полесье сыграли вничью
УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Колос» – «Полесье» - 1:1

Голы: Велетень, 56, – Сарапий, 46

Предупреждения: Бурда, 70 – Гуцуляк, 60

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Козик, Бурда, Сухарь (Демченко, 23) – Ррапай (Ориховский, 63), Красничи, Гагнидзе – Велетень, Третьяков (Алефиренко, 82), Сидоров (Ковталюк, 63)

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе, Матич, Чоботенко, Тейлор (Виалле, 61) – Бабенко, Сарапий – Назаренко, Крушинский (Андриєвский, 74), Гуцуляк (Битон, 81), – Батиста (Бристрич, 81)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.)

Удары (в створ): 7 (2) – 10 (5)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 2 – 3

КОЛОС – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Полесье Житомир Колос - Полесье отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Battersea
В этом сезоне Колосу не видать больше побед.
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