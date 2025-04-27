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Колос Ковалевка
27.04.2025 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 01:18 |
38
0

Колос – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ковалевцы давно не побеждали дома

27 апреля 2025, 01:18 |
38
0
Колос – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 27 апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Полесье». Ковалевцы ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола, а «волки» стремятся занять четвертое место и завоевать путевку в Лигу конференций.

Колос

Возвращение на тренерский мостик ковалевской команды Руслана Костышина благоприятно повлияло на результаты «колосков». Под руководством нового-старого наставника «Колос» одержал три победы при двух поражениях. Особенно яркой стала виктория, добытая неделю назад в матче против «Шахтера»: ковалевцы со счетом 4:2 одолели пока действующего чемпиона. «Это действительно моя команда», - сказал после той встречи Костышин, и с этим трудно не согласиться.

Героем противостояния с «Шахтером» стал вингер ковалевцев Владислав Велетень, который записал в свой актив гол и три результативные передачи. И по итогам прошлого тура сомнений в его номинантах не возникало: лучшим игроком стал тот самый Велетень, а лучшим тренером – Костышин.

Успешные результаты позволили ковалевцам улучшить свое турнирное положение, немного оторвавшись от зоны переходных матчей. Но расслабляться команде Костышина пока рано, ведь основная борьба состоится в заключительных турах чемпионата. Неприятным моментом для «колосков» является затянувшаяся безвыигрышная домашняя серия команды, которая насчитывает восемь матчей (4 поражения и 4 ничьи). Причем ковалевцы проиграли четыре предыдущие домашние встречи. Предыдущую победу на своем поле «Колос» добывал еще в сентябре прошлого года в поединке против «Зари».

В предстоящей встрече из-за перебора желтых карточек своей команде не сможет помочь венесуэльский форвард Боливар.

Полесье

До недавнего времени житомирская команда имела опции выйти на евроарену как через чемпионат, так и через Кубок Украины ( в случае завоевания трофея). Но на этой неделе «волки» в полуфинале кубкового турнира уступили «Шахтеру», пропустив решающий гол в дополнительное время. К слову, изматывающая дуэль с «горняками» может сказаться на результате встречи житомирян с «Колосом». Таким образом, для прохода в квалификацию Лиги конференций «Полесью» нужно занимать четвертое место. А эту позицию активно штурмуют «Карпаты», которые, к удовольствию «волков», в текущем туре потеряли очки, сыграв вничью с «Оболонью».

После зимнего перерыва «волки» не демонстрируют стабильность. Да, команда Ашура идет с четырехматчевой беспроигрышной серией, но домашнюю ничью с «Карпатами» и гостевую с «Левым Берегом» вряд ли можно занести ей в актив. В то же время, беспроигрышная гостевая серия «Полесья» насчитывает три поединка (2 победы и 1 ничья).

Поединок с «Левым Берегом» стал юбилейным, 200-м, в УПЛ для полузащитника «волков» Руслана Бабенко. В предстоящей встрече вернется на поле Матей Матич, который пропускал прошлую игру житомирской команды из-за дисквалификации. Свой 20-й гол в УПЛ может забить Александр Назаренко. В текущем чемпионате полузащитник нанес семь результативных ударов, но предыдущее взятие ворот в его исполнении было зафиксировано еще в конце сентября прошлого года.

Статистика встреч

Команды ранее провели три очные дуэли, и «Колос» еще не обыгрывал «волков»: 1 победа «Полесья» и 1 ничья. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1. На результативный удар Велетня хозяева поля ответили голом Гуцуляка.

Прогноз на противостояние

Ковалевцы будут стремиться продолжить удачную серию и наконец прервать безвыигрышный домашний сериал. «Волкам» победа позволит воспользоваться осечкой «Карпат» и увеличить отрыв от конкурента. Поэтому ожидаем бескомпромиссный поединок, в котором будет зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Сухарь, Красничи, Велетень, Ррапай, Элиас, Третьяков, Сидоров.

«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Матич, Чоботенко, Тейлор, Бабенко, Андриевский, Назаренко, Крушинский, Гуцуляк, Батиста.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
27 апреля 2025 -
15:30
Полесье
Ничья 3.05 Сделать ставку

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