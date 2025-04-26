В воскресенье, 27 апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

Победа над «Шахтером» заставила игроков «Колоса» поверить в себя и свои силы, и теперь «колоски» попытаются зацепиться за очки в матче против следующей команды, претендующей на еврокубки – «Полесье».

«Волкам», в отличие от команды Костышина, пришлось играть полуфинал Кубка посреди недели, где житомиряне проиграли «Шахтеру» и не попали в финал. Теперь более важным для подопечных Ашура будет зацепиться за 4 место, дающее право на участие в Лиге Конференций, но впереди непростые поединки, где им придется демонстрировать свой максимум.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Колос Ковалевка Полесье Ничья 3.05 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.