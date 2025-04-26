Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Полесье. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Колос Ковалевка
27.04.2025 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 23:51 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:53
50
0

Колос – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

26 апреля 2025, 23:51 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:53
50
0
Колос – Полесье. Текстовая трансляция матча
Фк Полесье

В воскресенье, 27 апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Колос» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

Победа над «Шахтером» заставила игроков «Колоса» поверить в себя и свои силы, и теперь «колоски» попытаются зацепиться за очки в матче против следующей команды, претендующей на еврокубки – «Полесье».

«Волкам», в отличие от команды Костышина, пришлось играть полуфинал Кубка посреди недели, где житомиряне проиграли «Шахтеру» и не попали в финал. Теперь более важным для подопечных Ашура будет зацепиться за 4 место, дающее право на участие в Лиге Конференций, но впереди непростые поединки, где им придется демонстрировать свой максимум.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
27 апреля 2025 -
15:30
Полесье
Ничья 3.05 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.

По теме:
Шахтер – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Ворскла – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Огонь
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Полесье Житомир Руслан Костышин Имад Ашур Колос - Полесье текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 26 апреля 2025, 12:21 38
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 26-го тура чемпионата Украины начнется 27 апреля в 18:00

Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы
Футбол | 27 апреля 2025, 01:10 0
Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы
Финал Кубка Испании продлен. Матч Барселона – Реал перешел в овертаймы

Основное время игры завершилось со счетом 2:2, назначены экстратаймы

Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Теннис | 26.04.2025, 15:47
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2025, 21:20
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Футбол | 26.04.2025, 08:45
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
25.04.2025, 18:10 4
Футбол
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 6
Футбол
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 24
Футбол
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
25.04.2025, 11:33 3
Футбол
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 22
Футзал
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем