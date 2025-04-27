Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Центральный матч 26-го тура УПЛ завершился вничью со счетом 2:2
С 25 по 27 апреля состоялись матчи 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи завершились в воскресенье.
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Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов, и игра завершилась вничью (2:2).
Динамо близко к чемпионству (64 очка), второй идет Александрия (60) укрепилось на второй позиции (57 баллов).
Поскольку в финале Кубка Украины сыграют Шахтер и Динамо, окончательно определено, что 4-е место УПЛ принесет путевку в Лигу конференций.
Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (64), Александрия (60), Шахтер (54), Полесье (43), Карпаты (40), Кривбасс (39), Верес, Заря (по 35).
Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (24), Левый Берег (23), Черноморец (18), Ингулец (17).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 26-й тур
- 25.04. 15:30. Ингулец – Александрия – 0:1
- 25.04. 18:00. Заря Луганск – Левый Берег Киев – 2:1
- 26.04. 13:00. Черноморец Одесса – Рух Львов – 1:2
- 26.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс Кривой Рог – 0:0
- 26.04. 18:00. Оболонь Киев – Карпаты Львов – 2:2
- 27.04. 13:00. Ворскла Полтава – Верес Ровно – 3:0
- 27.04. 15:30. Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 1:1
- 27.04. 18:00. Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:2
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