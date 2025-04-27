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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 21:02
926
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Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК

Центральный матч 26-го тура УПЛ завершился вничью со счетом 2:2

27 апреля 2025, 20:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 21:02
926
1
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Sport.ua

С 25 по 27 апреля состоялись матчи 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи завершились в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер принимал киевское Динамо на Арене Львов, и игра завершилась вничью (2:2).

Динамо близко к чемпионству (64 очка), второй идет Александрия (60) укрепилось на второй позиции (57 баллов).

Поскольку в финале Кубка Украины сыграют Шахтер и Динамо, окончательно определено, что 4-е место УПЛ принесет путевку в Лигу конференций.

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (64), Александрия (60), Шахтер (54), Полесье (43), Карпаты (40), Кривбасс (39), Верес, Заря (по 35).

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (24), Левый Берег (23), Черноморец (18), Ингулец (17).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 26-й тур

  • 25.04. 15:30. Ингулец – Александрия – 0:1
  • 25.04. 18:00. Заря Луганск – Левый Берег Киев – 2:1
  • 26.04. 13:00. Черноморец Одесса – Рух Львов – 1:2
  • 26.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Кривбасс Кривой Рог – 0:0
  • 26.04. 18:00. Оболонь Киев – Карпаты Львов – 2:2
  • 27.04. 13:00. Ворскла Полтава – Верес Ровно – 3:0
  • 27.04. 15:30. Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 1:1
  • 27.04. 18:00. Шахтер Донецк – Динамо Киев – 2:2

🏆 Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Очень хорошая новость! В следующем туре болеем за Полесье в матче с александрией.
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0
Andromed
думаю це буде додатковою мотивацією для команд які боряться за 4 місце
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0
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