Провал Шахтера, финал Свитолиной, возвращение Гвоздика, голепад в Барселоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 19 апреля.

1А. Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса

Команде Пушича теперь уже почти ничего не поможет в чемпионской гонке

1В. День рождения – грустный праздник. Левый Берег и Полесье поделили очки

Житомирянам не удалось поздравить Ашура с днем рождения

1С. Интриги не было, эмоции были. Карпаты выиграли львовское дерби у Руха

«Зелено-белые» одержали уверенную победу

1D. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера

Киевская команда близка к чемпионству, Александрия отстает на 6 очков

2А. Не устояли. Эвертон с Миколенко чуть не отобрал очки у Манчестер Сити

Поединок завершился победой «горожан» со счетом 2:0

2В. Матчи Ярмолюка и Забарного. Победы Брентфорда, ничья Борнмута и Вест Хэма

Состоялось 3 матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

2С. Суперматч и звание лучшего. Известна оценка Забарного за игру в Лондоне

Илья Забарный провел на поле весь матч

3А. Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге

Каталонцы победили со счетом 4:3

3В. Сенсация и две ничьих: Лас-Пальмас одолел Атлетико и другие матчи Ла Лиги

Сегодня в чемпионате Испании состоялось 3 матча

4А. С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло

Украинец отличился в матче чемпионата Бельгии

4В. Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу

«Орлы» разгромили «Виторию» Гимараеш

5. Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане

Элина уверенно одолела Елену-Габриэлу в двух сетах

6. Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде

Александр одержал 21 победу на профи-ринге

7А. ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Колосом»

7В. Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR

Гол Бондаренко не был засчитан из-за офсайда, и горняки потерпели поражение

8А. Каждая игра, как финал. Стали известны все пары плей-офф НБА

Первые игры стартуют 19 апреля

8В. Стали известны все четвертьфинальные пары баскетбольной Евролиги

Серия до трех побед стартует 22 апреля, финал четырех пройдет в Абу-Даби

9. Стартует плей-офф НХЛ. Три самые интересные пары первого раунда

Короткое превью самых интересных пар первого раунда плей-офф НХЛ

10. Перелом формы Норриса и Пиастри в битве за титул. Мерседес против Феррари

Анализ тренировок Гран-при Саудовской Аравии