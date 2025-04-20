Провал Шахтера, финал Свитолиной, возвращение Гвоздика, голепад в Барселоне
Главные новости за 19 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 19 апреля.
1А. Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Команде Пушича теперь уже почти ничего не поможет в чемпионской гонке
1В. День рождения – грустный праздник. Левый Берег и Полесье поделили очки
Житомирянам не удалось поздравить Ашура с днем рождения
1С. Интриги не было, эмоции были. Карпаты выиграли львовское дерби у Руха
«Зелено-белые» одержали уверенную победу
1D. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Киевская команда близка к чемпионству, Александрия отстает на 6 очков
2А. Не устояли. Эвертон с Миколенко чуть не отобрал очки у Манчестер Сити
Поединок завершился победой «горожан» со счетом 2:0
2В. Матчи Ярмолюка и Забарного. Победы Брентфорда, ничья Борнмута и Вест Хэма
Состоялось 3 матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
2С. Суперматч и звание лучшего. Известна оценка Забарного за игру в Лондоне
Илья Забарный провел на поле весь матч
3А. Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Каталонцы победили со счетом 4:3
3В. Сенсация и две ничьих: Лас-Пальмас одолел Атлетико и другие матчи Ла Лиги
Сегодня в чемпионате Испании состоялось 3 матча
4А. С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло
Украинец отличился в матче чемпионата Бельгии
4В. Шикарный матч от Трубина. Бенфика одержала важнейшую победу
«Орлы» разгромили «Виторию» Гимараеш
5. Вторая баранка за турнир. Свитолина уничтожила Русе и вышла в финал в Руане
Элина уверенно одолела Елену-Габриэлу в двух сетах
6. Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Александр одержал 21 победу на профи-ринге
7А. ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»
Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Колосом»
7В. Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR
Гол Бондаренко не был засчитан из-за офсайда, и горняки потерпели поражение
8А. Каждая игра, как финал. Стали известны все пары плей-офф НБА
Первые игры стартуют 19 апреля
8В. Стали известны все четвертьфинальные пары баскетбольной Евролиги
Серия до трех побед стартует 22 апреля, финал четырех пройдет в Абу-Даби
9. Стартует плей-офф НХЛ. Три самые интересные пары первого раунда
Короткое превью самых интересных пар первого раунда плей-офф НХЛ
10. Перелом формы Норриса и Пиастри в битве за титул. Мерседес против Феррари
Анализ тренировок Гран-при Саудовской Аравии
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