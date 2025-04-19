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Эвертон
19.04.2025 17:00 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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19 апреля 2025, 18:53 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:57
671
2

Не устояли. Эвертон с Миколенко чуть не отобрал очки у Манчестер Сити

Поединок завершился победой «горожан» со счетом 2:0

19 апреля 2025, 18:53 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:57
671
2
Не устояли. Эвертон с Миколенко чуть не отобрал очки у Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Манчестер Сити

В субботу, 19 апреля, прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Автором первого гола в матче стал 20-летний полузащитник Нико О'Райли, забивший на 85-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Матео Ковачич на 90+2-й.

После этого матча «Эвертон» остался на 13-й позиции в английском чемпионате, имея в активе 38 очков. «Манчестер Сити» продолжает борьбу за квалификацию в Лигу чемпионов – четвертое место и 58 очков.

АПЛ. 33-й тур, 19 апреля.

Эвертон – Манчестер Сити – 0:2
Гол: Нико О'Райли, 85, Ковачич, 90+2.

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковски (Кин 52), Гарнер, Гуйе (Айрогбунам 79), Дукуре, Ндиайе (Алькарас 79), Гаррисон (Макнил 79), Броя (Бетункал 63).

Ман Сити: Ортега, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Гонсалес (Ковачич 78), Гюндоган, Силва, де Брюйне (Аканджи 88), Савиньо (Доку 78), Мармуш.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Манчестер Сити Нико О'Райли
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Евертон завдання виконав і готується розпочати новий сезон на новому стадіоні. А для Ман Сіті уся боротьба ще попереду.
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Dnonama1
0:2 і ледь не відібрав? 
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