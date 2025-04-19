Не устояли. Эвертон с Миколенко чуть не отобрал очки у Манчестер Сити

В субботу, 19 апреля, прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

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Автором первого гола в матче стал 20-летний полузащитник Нико О'Райли, забивший на 85-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Матео Ковачич на 90+2-й.

После этого матча «Эвертон» остался на 13-й позиции в английском чемпионате, имея в активе 38 очков. «Манчестер Сити» продолжает борьбу за квалификацию в Лигу чемпионов – четвертое место и 58 очков.

АПЛ. 33-й тур, 19 апреля.

Эвертон – Манчестер Сити – 0:2

Гол: Нико О'Райли, 85, Ковачич, 90+2.

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковски (Кин 52), Гарнер, Гуйе (Айрогбунам 79), Дукуре, Ндиайе (Алькарас 79), Гаррисон (Макнил 79), Броя (Бетункал 63).

Ман Сити: Ортега, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Гонсалес (Ковачич 78), Гюндоган, Силва, де Брюйне (Аканджи 88), Савиньо (Доку 78), Мармуш.

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