Не устояли. Эвертон с Миколенко чуть не отобрал очки у Манчестер Сити
Поединок завершился победой «горожан» со счетом 2:0
В субботу, 19 апреля, прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Эвертон» и «Манчестер Сити».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
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Автором первого гола в матче стал 20-летний полузащитник Нико О'Райли, забивший на 85-й минуте. Все вопросы о победителе матча снял Матео Ковачич на 90+2-й.
После этого матча «Эвертон» остался на 13-й позиции в английском чемпионате, имея в активе 38 очков. «Манчестер Сити» продолжает борьбу за квалификацию в Лигу чемпионов – четвертое место и 58 очков.
АПЛ. 33-й тур, 19 апреля.
Эвертон – Манчестер Сити – 0:2
Гол: Нико О'Райли, 85, Ковачич, 90+2.
Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брентвейт, Тарковски (Кин 52), Гарнер, Гуйе (Айрогбунам 79), Дукуре, Ндиайе (Алькарас 79), Гаррисон (Макнил 79), Броя (Бетункал 63).
Ман Сити: Ортега, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Гонсалес (Ковачич 78), Гюндоган, Силва, де Брюйне (Аканджи 88), Савиньо (Доку 78), Мармуш.
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