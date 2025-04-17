В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция

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