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  4. Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
17 апреля 2025, 20:20 |
183
0

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 апреля в 17:00 поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги

17 апреля 2025, 20:20 |
183
0
Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Эвертон – Манчестер Сити
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко смотреть онлайн Эвертон - Манчестер Сити
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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