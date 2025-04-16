В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Эвертон» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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Эвертон

У «Эвертона» продолжается серия матчей с командами из топ-5 турнирной таблицы АПЛ. «Эвертон» проиграл «Ливерпулю» (0:1), сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) и обыграл «Ноттингем Форест» (1:0). Победный мяч команда Виталия Миколенко забила на 90+4-й минуте. Теперь «Эвертон» сыграет с «Манчестер Сити», который идет на пятом месте. «Эвертон» является самой миролюбивой командой АПЛ. Из 32 матчей «Эвертон» закончил вничью 14. Набрав 38 очков, команда занимает 13 место.

Манчестер Сити

После поражения от «Ноттингем Форест» (0:1), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), обыграл «Лестер» (2:0) и в манчестерском дерби разошелся миром с «Манчестер Юнайтед» (2:2). В предыдущем туре «Манчестер Сити» одержал победу над «Кристал Пэлас» 5:2, доказав, что умеет много забивать и без травмированного Эрлинга Холанда. Причем по ходу матча с «Кристал Пэлас» подопечные Пепа Гвардиолы уступали со счетом 0:2.

Личные встречи

Матч первого круга закончился со счетом 1:1. Из последних пяти поединков вничью закончились два. «Манчестер Сити» одержал три победы.

«Эвертон» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Эвертон» забивает в среднем по 1,38 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» в гостях составляет 1,56 гола за матч.

Возможные составы

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брэнтвэйт, Тарковски, Гарнер, Гуйе, Дукуре, Ндиайе, Харрисон, Броя.

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Ковачич, Гонсалес, Мармуш, Макати, Гюндоган, Де Брюйне.

Прогноз

«Манчестер Сити» нужны очки в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.