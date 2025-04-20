Сенсация и две ничьих: Лас-Пальмас одолел Атлетико и другие матчи Ла Лиги
Сегодня в чемпионате Испании состоялось 3 матча
В субботу, 19 апреля, состоялось 3 матча 32-го тура чемпионата Испании.
«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Валенсией».
«Мальорка» и «Леганес» таке сыграли вничью.
«Лас-Пальмас» подарил нам сенсацию, у себя дома одолев «Атлетико» благодаря забитому в компенсированное время голу.
После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:
- «Атлетико»: 3-е место, 63 очка
- «Мальорка»: 7-е место, 44 очка
- «Райо Вальекано»: 9-е место, 41 очко
- «Валенсия»: 14-е место, 38 очков
- «Лас-Пальмас»: 17-е место, 32 очка
- «Леганес»: 19-е место, 29 очков
Ла Лига. 32-й тур
Райо Вальекано – Валенсия – 1:1
Голы: Таррега, 45 (автогол) – Садик, 75
Мальорка – Леганес – 0:0
Лас-Пальмас – Атлетико – 1:0
Гол: Муньос, 90+3
Фото матчей:
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