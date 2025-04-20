Сенсация и две ничьих: Лас-Пальмас одолел Атлетико и другие матчи Ла Лиги

В субботу, 19 апреля, состоялось 3 матча 32-го тура чемпионата Испании.

«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Валенсией».

«Мальорка» и «Леганес» таке сыграли вничью.

«Лас-Пальмас» подарил нам сенсацию, у себя дома одолев «Атлетико» благодаря забитому в компенсированное время голу.

После сыгранных матчей команды расположились на следующих позициях:

«Атлетико»: 3-е место, 63 очка

«Мальорка»: 7-е место, 44 очка

«Райо Вальекано»: 9-е место, 41 очко

«Валенсия»: 14-е место, 38 очков

«Лас-Пальмас»: 17-е место, 32 очка

«Леганес»: 19-е место, 29 очков

Ла Лига. 32-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1

Голы: Таррега, 45 (автогол) – Садик, 75

Мальорка – Леганес – 0:0

Лас-Пальмас – Атлетико – 1:0

Гол: Муньос, 90+3

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.