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20 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:47
46
0

Лас Пальмас – Атлетико – 1:0. Фильм ужасов для Симеоне. Видео гола и обзор

Матрасники выпадают из борьбы за чемпионство

20 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 20 апреля 2025, 04:47
46
0
Лас Пальмас – Атлетико – 1:0. Фильм ужасов для Симеоне. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля матч 32-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» закончился сенсационным результатом 1:0.

Аутсайдер чемпионата забил гол в компенсированное арбитром время во втором тайме.

Теоретические шансы у подопечных Диего Симеоне на чемпионство еще остается, но практически эту цель достичь уже не реально.

«Валенсия» сумела снова не проиграть. На выезде с «Райо Вальекано» команда вырвала ничью 1:1.

«Мальорка и »Леганес" голов не забивали.

Ла Лига. 32-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1

Голы: Таррега, 45 (автогол) - Садик, 75

Мальорка – Леганес – 0:0

Лас-Пальмас – Атлетико - 1:0

Гол: Муньос, 90+3

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Диего Симеоне Мальорка Лас-Пальмас Леганес Райо Вальекано Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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