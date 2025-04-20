Лас Пальмас – Атлетико – 1:0. Фильм ужасов для Симеоне. Видео гола и обзор

19 апреля матч 32-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» закончился сенсационным результатом 1:0.

Аутсайдер чемпионата забил гол в компенсированное арбитром время во втором тайме.

Теоретические шансы у подопечных Диего Симеоне на чемпионство еще остается, но практически эту цель достичь уже не реально.

«Валенсия» сумела снова не проиграть. На выезде с «Райо Вальекано» команда вырвала ничью 1:1.

«Мальорка и »Леганес" голов не забивали.

Ла Лига. 32-й тур

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1

Голы: Таррега, 45 (автогол) - Садик, 75

Мальорка – Леганес – 0:0

Лас-Пальмас – Атлетико - 1:0

Гол: Муньос, 90+3