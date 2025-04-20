Лас Пальмас – Атлетико – 1:0. Фильм ужасов для Симеоне. Видео гола и обзор
Матрасники выпадают из борьбы за чемпионство
19 апреля матч 32-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» закончился сенсационным результатом 1:0.
Аутсайдер чемпионата забил гол в компенсированное арбитром время во втором тайме.
Теоретические шансы у подопечных Диего Симеоне на чемпионство еще остается, но практически эту цель достичь уже не реально.
«Валенсия» сумела снова не проиграть. На выезде с «Райо Вальекано» команда вырвала ничью 1:1.
«Мальорка и »Леганес" голов не забивали.
Ла Лига. 32-й тур
Райо Вальекано – Валенсия – 1:1
Голы: Таррега, 45 (автогол) - Садик, 75
Мальорка – Леганес – 0:0
Лас-Пальмас – Атлетико - 1:0
Гол: Муньос, 90+3
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