С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло
Украинец отличился в матче чемпионата Бельгии
В субботу, 19 апреля, проходил матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Вестерло».
Встречу принимал «Морис Дюфранс» в Льеже.
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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
На 87-й минуте матча украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук отличился голом, пробив между ног вратарю. Украинец вышел на замену на 62-й минуте. Это его первый гол с ноября 2023 года.
После этого матча «Стандарт» с 23 баллами расположился на 4-м месте квалификационной группы, а «Вестерло» с 22 очками – на 5-м.
Чемпионат Бельгии. Квалификационная группа, 4-й тур.
Стандард – Вестерло – 1:1
Голы: Экерт, 59 – Сидорчук, 87
Фото матча:
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