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  4. С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло
Чемпионат Бельгии
Стандард
19.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Вестерло
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Бельгия
20 апреля 2025, 00:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:20
71
1

С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло

Украинец отличился в матче чемпионата Бельгии

20 апреля 2025, 00:19 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:20
71
1
С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло
Getty Images/Global Images Ukraine. Вестерло

В субботу, 19 апреля, проходил матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Вестерло».

Встречу принимал «Морис Дюфранс» в Льеже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На 87-й минуте матча украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук отличился голом, пробив между ног вратарю. Украинец вышел на замену на 62-й минуте. Это его первый гол с ноября 2023 года.

После этого матча «Стандарт» с 23 баллами расположился на 4-м месте квалификационной группы, а «Вестерло» с 22 очками – на 5-м.

Чемпионат Бельгии. Квалификационная группа, 4-й тур.

Стандард – Вестерло – 1:1

Голы: Экерт, 59 – Сидорчук, 87

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Вестерло Стандард чемпионат Бельгии по футболу Сергей Сидорчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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avk2307
А Жора Судаков врятував би від поразки.
А тут просто з голом Сидорчука)
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