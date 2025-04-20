С голом Сидорчука. Стандард сыграл вничью с Вестерло

В субботу, 19 апреля, проходил матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Вестерло».

Встречу принимал «Морис Дюфранс» в Льеже.

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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На 87-й минуте матча украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук отличился голом, пробив между ног вратарю. Украинец вышел на замену на 62-й минуте. Это его первый гол с ноября 2023 года.

После этого матча «Стандарт» с 23 баллами расположился на 4-м месте квалификационной группы, а «Вестерло» с 22 очками – на 5-м.

Чемпионат Бельгии. Квалификационная группа, 4-й тур.

Стандард – Вестерло – 1:1

Голы: Экерт, 59 – Сидорчук, 87

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.