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  4. ВИДЕО. Впервые за полтора года. Сидорчук забил в матче чемпионата Бельгии
Чемпионат Бельгии
Стандард
19.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
19 апреля 2025, 23:44 |
471
2

ВИДЕО. Впервые за полтора года. Сидорчук забил в матче чемпионата Бельгии

Украинский полузащитник отличился взятием ворот

19 апреля 2025, 23:44 |
471
2
ВИДЕО. Впервые за полтора года. Сидорчук забил в матче чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

В субботу, 19 апреля, проходил матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Вестерло».

Встречу принимал «Морис Дюфранс» в Льеже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 87-й минуте матча украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук отличился голом, пробив между ног вратарю. Это его первый гол с ноября 2023 года.

❗️ ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Вестерло).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Эккерт (Стандард).
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Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу видео голов и обзор Вестерло Стандард
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Сідор молодець!!!
Чекаєм Сікана гол в Трабзоні
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+1
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в Сердце😸❤️
Мурлыке прям переизбыток радости сегодня😸❤️
Ответить
-1
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