Бельгия19 апреля 2025, 23:44 |
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ВИДЕО. Впервые за полтора года. Сидорчук забил в матче чемпионата Бельгии
Украинский полузащитник отличился взятием ворот
19 апреля 2025, 23:44 |
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В субботу, 19 апреля, проходил матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Вестерло».
Встречу принимал «Морис Дюфранс» в Льеже.
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На 87-й минуте матча украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук отличился голом, пробив между ног вратарю. Это его первый гол с ноября 2023 года.
❗️ ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Вестерло).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Деннис Эккерт (Стандард).
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