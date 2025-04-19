ВИДЕО. Впервые за полтора года. Сидорчук забил в матче чемпионата Бельгии

В субботу, 19 апреля, проходил матч чемпионата Бельгии между «Стандардом» и «Вестерло».

Встречу принимал «Морис Дюфранс» в Льеже.

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На 87-й минуте матча украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук отличился голом, пробив между ног вратарю. Это его первый гол с ноября 2023 года.

❗️ ВИДЕО. Отрыв сокращен. Кевин отличился голом с пенальти