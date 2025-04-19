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Левый Берег
19.04.2025 16:00 – FT 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 19:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:16
1143
1

День рождения – грустный праздник. Левый Берег и Полесье поделили очки

Житомирянам не удалось поздравить Ашура с днем рождения победой над «аистами»

19 апреля 2025, 19:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 20:16
1143
1
День рождения – грустный праздник. Левый Берег и Полесье поделили очки
УПЛ

Учитывая, что в первом круге «аисты» не только смогли отобрать очки у «Полесья», но и при этом оставить свои ворота сухими, очень сильно ударило по амбициям «волков». Поэтому команда из Житомира была очень мотивирована, чтобы победить в этой встрече и в более лучшем настроении готовиться к полуфиналу Кубка против «Шахтера». Отдельной «вишенкой на торте» накануне противостояния стало день рождения коуча «Полесья» Имада Ашура, которому в день игры исполнилось 37 лет. Поэтому его подопечные стремились обрадовать своего наставника очередными тремя очками.

Однако воздушная тревога внесла в игру свои коррективы, в результате чего начало игры было перенесено на 16:20. Что касается стартовых составов, то Первак по сравнению с воскресным матчем против «Колоса» произвел 3 смены: вместо Якимива, Соколова и Ризныка с первых минут вышли Приходько, Астахов и Сухоручко. Ашур, в свою очередь, сделал на одну больше: дисквалифицированного Матича, Андриевского, Назаренко и Гуцуляка с первых минут заменили Виалле, Таллес Коста, Йосефи и Леднев. Для последнего это стало первым появлением в стартовом составе житомирян с 30 ноября прошлого года.

Начало встречи запомнилось не столько моментами, сколько многочисленной борьбой на каждом участке поля. В некоторых случаях, номинальные гости не сторонились срывать атаки «аистов», но Сергей Задиран не спешил наказывать нарушителей карточками. При такой игре казалось, что забитый гол – вопрос времени, но тут неожиданно хозяева открыли счет. «Аисты» заработали стандартное положение, Косовский подал, а Семенов, перепрыгнув двоих, отправил мяч в сетку. Вряд ли «волки» были готовы к такому развитию событий.

У «Полесья» с моментов у чужих ворот можно выделить удары от Майсурадзе и Чоботенко, однако их попытки застать врасплох Механива не увенчались успехом. Команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с опозданием на час, из-за уже выше упомянутой воздушной тревоги. Но, несмотря на длительный перерыв, подопечные Ашура не собирались мириться со счетом на табло не в их пользу, а потому «волки» после перерыва выпустили тяжелую артиллерию в виде Назаренко и Гуцуляка, и вместе с ними Тейлора на подхвате. И сразу игра стала гораздо веселее, и у гостей начали появляться моменты у чужих ворот. Крушинский пробил головой в руки Механиву, а Гуцуляку забить помешал защитник.

Но не долго «Полесье» грустило: Бабенко выполнил длинный пас в штрафную, где Гуцуляку дали и принять, и отдать ассист на Крушинского, который уже во втором матче подряд отличился голом.

У «аистов» после того чудесную возможность забивать имел Сухоручко, однако с его ударом головой Кудрик справился. У «волков» запомнился удар Таллеса Косты выше ворот. На этом опасные моменты истекли. А вот в заключительные 10 минут игры Приходько и Бабенко столкнулись головами, из-за чего первого поменяли, а капитан «волчьей стаи», несмотря на рассечение, все же продолжил игру. Гости пытались организовать финальный штурм, однако скидка Чоботенко прилетела точно к Механиву.

В итоге «аисты» и «волки» во второй раз в течение сезона делят очки, а гостям не удалось сделать подарок своему наставнику в виде виктории.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Левый Берег» – «Полесье» - 1:1

Голы: Семенов, 22 – Крушинский, 59

«Левый Берег»: Механив – Шаповал, Семенов, Банада, Астахов – Н. Когут (И. Когут, 76), Синица (Галас, 76), Косовский, Приходько (Якимив, 85), Шастал (Войцеховский, 76) – Сухоручко

«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Чоботенко, Виалле, Майсурадзе (Тейлор, 46) – Бабенко, Таллес Коста (Андриевский, 76) – Крушинский (Сарапий, 79), Йосефи (Назаренко, 46), Леднев (Гуцуляк, 46) – Батиста

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

Стадион: «Арена Левый Берег» (Киев)

Удары (в створ): 4 (2) – 11 (4)

Угловые: 3 – 4

Оффсайды: 1 – 0

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Полесье Житомир Левый Берег - Полесье отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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RKarp
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