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Премьер-лига
Левый Берег
19.04.2025 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 16:21 |
62
0

Левый Берег – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

18 апреля 2025, 16:21 |
62
0
Левый Берег – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 19 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Левый Берег» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Киеве на «Арене Левый Берег», игра начнется в 15:30.

Еще не так давно «Левый Берег», казалось, смог нащупать свою игру и на время даже покинул не только зону вылета, но и переходных матчей. Но три подряд поражения опустили «аистов» в зону стыковых поединков. Теперь команда Первака примет одного из лидеров чемпионата «Полесье», у которого «аистам» в первом круге удалось отобрать очки.

Подопечные Ашура после разгромного поражения «Вереса» смогли взять себя в руки, одержав победы над «Ворсклой» и ЛНЗ и сыграв вничью с «Карпатами». Кроме того, волки взяли реванш в игре с ровенчанами, победив команду Шандрука в Кубке Украины. Теперь «Полесье» готовится к сложному отрезку чемпионата, где им будут противостоять лидеры УПЛ и неприятные середняки.

В первом круге команды расписали мировую со счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
19 апреля 2025 -
15:30
Полесье
Победа Полесья 2.15 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Виталий Первак Имад Ашур текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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