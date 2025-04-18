В двадцать пятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 19 апреля, в Киеве встретятся «Левый Берег» и «Полесье». Хозяева поля, которые продолжают бороться за сохранение места в УПЛ, будут принимать «волков», которые занимают четвертую строчку.

Левый Берег

Команду Первака снова начало штормить, о чем свидетельствуют 3 поражения подряд и понижение с одиннадцатого места до зоны переходных матчей. Однако, если в проигрышах «Александрии» и «Динамо» новичка УПЛ не в чем упрекнуть, то поединок против «Колоса» «Левый Берег» провел на равных против команды Руслана Костышина, но «колоски» реализовали свои моменты у чужих ворот, а «аисты» нет.

Но главный тренер «Левого Берега» отметил, что его команда проиграла все, что можно было проиграть. Однако, несмотря на сложное турнирное положение, игроки команды заявляют, что они готовы сражаться до конца, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. Поэтому уже в эти выходные киевляне будут принимать житомирское «Полесье», у которого «Левый Берег» отобрал очки в матче первого круга.

Полесье

Житомиряне до среды имели математические шансы на то, чтобы занять 3 место, однако победа «Шахтера» в перенесенном матче с «Кривбассом» свела на нет попытки «волков» зацепиться за бронзу УПЛ. Теперь подопечным Ашура в приоритете удержаться на четвертом месте, которое может дать право на участие в еврокубках следующего сезона. Однако впереди у «волков» сложный график, поэтому в поединке с «Левым Берегом» команде нужно побеждать, чтобы с лучшим настроением подходить к важным играм.

Интересно, что в последних поединках против «Ворсклы», «Карпат» и «Вереса» в Кубке «волки» решающие голы забивали в заключительные минуты матча и в дополнительное время.

Матч против «Левого Берега» пропустит из-за перебора желтых карточек Матей Матич.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды между собой провели 1 матч, завершившийся «пресной» ничьей со счетом 0:0.

Прогноз на противостояние

«Волки» имеют достаточно комфортный отрыв от преследователей в борьбе за места в еврокубках, но команде Ашура не стоит расслабляться, ведь впереди поединки с более сильными командами, где «Полесью» придется приложить максимум усилий, чтобы удержаться в первой пятерке. Так что, в игре с «аистами» «Полесью» нужно брать 3 очка, чтобы в более хорошем настроении готовиться к заключительному этапу УПЛ. К тому же, «Левый Берег» в первом круге не только отобрал очки в игре с житомирянами, но и оставил свои ворота на замке. Так что «волкам» будет принципально одержать викторию в этой встрече. Нашим прогнозом будет победа гостей.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якымив, Соколов, Косовский, Банада, Дедух, Шастал, Сухоручко, Синица

«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Тейлор, Бабенко, Крушинский, Йосефи, Андриевский, Гуцуляк, Батиста

Прогноз Sport.ua Левый Берег Полесье Победа Полесья 2.15 Сделать ставку

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