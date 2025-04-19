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Левый Берег
19.04.2025 16:00 – Матч прерван, 45’ 1 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 17:10 |
244
0

Левый Берег – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

19 апреля 2025, 17:10 |
244
0
Левый Берег – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Левый берег

В 15:30 начался матч очередного тура чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем.

Левый Берег продолжает борьбу за выживание в УПЛ. Киевская команда набрала 22 очка и находится на 13-й позиции в зоне переходных матчей.

У Полесья 41 пункт и четвертое место.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.

Чемпионат Украины. 25-й тур

Левый Берег – Полесье 1:0 (обновляется)
Гол: Семенов, 22

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Семенов (Левый Берег).
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Левый Берег Киев Полесье Житомир Левый Берег - Полесье видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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