В 15:30 начался матч очередного тура чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем.

Левый Берег продолжает борьбу за выживание в УПЛ. Киевская команда набрала 22 очка и находится на 13-й позиции в зоне переходных матчей.

У Полесья 41 пункт и четвертое место.

В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.

Чемпионат Украины. 25-й тур

Левый Берег – Полесье 1:0 (обновляется)

Гол: Семенов, 22