19.04.2025 16:00 – Матч прерван, 45’ 1 : 0
Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 17:10 |
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Левый Берег – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
19 апреля 2025, 17:10 |
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В 15:30 начался матч очередного тура чемпионата Украины между Левым Берегом и Полесьем.
Левый Берег продолжает борьбу за выживание в УПЛ. Киевская команда набрала 22 очка и находится на 13-й позиции в зоне переходных матчей.
У Полесья 41 пункт и четвертое место.
В новости будут появляться видео голов и обзор встречи.
Чемпионат Украины. 25-й тур
Левый Берег – Полесье 1:0 (обновляется)
Гол: Семенов, 22
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Семенов (Левый Берег).
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