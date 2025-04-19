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Англия
19 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:37
1190
2

Суперматч и звание лучшего. Известна оценка Забарного за игру в Лондоне

Илья Забарный провел на поле весь матч

19 апреля 2025, 23:27 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:37
1190
2
Суперматч и звание лучшего. Известна оценка Забарного за игру в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Борнмутом».

Встречу принимал Сэлхерст Парк в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 8.0 и 7.6 баллов. Это лучшие оценки среди обоих команд.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» обновил свой собственный рекорд в АПЛ.

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Борнмут обновил свой собственный рекорд в АПЛ
Илья Забарный Дин Хейсен Борнмут Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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sahka1981
Молодець!
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+2
avk2307
Забарний молодець!!!
Але спорт.юа підкачав.
Могли б інтригу й не давати, а в заголовок винести. Ну але ж з іншого боку це ж не Судаков Георгій...
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+1
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