Суперматч и звание лучшего. Известна оценка Забарного за игру в Лондоне

В субботу, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Борнмутом».

Встречу принимал Сэлхерст Парк в Лондоне.

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Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 8.0 и 7.6 баллов. Это лучшие оценки среди обоих команд.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» обновил свой собственный рекорд в АПЛ.