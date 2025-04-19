Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Киевская команда близка к чемпионству, Александрия отстает на 6 очков
С 18 по 20 апреля проходят матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи запланированы на воскресенье.
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Динамо в киевском дерби разгромило Оболонь (3:0), идет без поражений и близко к чемпионству (63 очка).
Александрия после победы над Ворсклой (3:1) укрепилось на второй позиции (57 баллов)
Сенсационным стало поражение Шахтера во Львове от Колоса (2:4), горняки теперь отстают от Александрии на 4 пункта (53).
Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (63), Александрия (57), Шахтер (53), Полесье (42), Карпаты (39), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).
Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (23), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 25-й тур
- 18.04. 13:00. Ворскла Полтава – Александрия – 1:3
- 18.04. 18:00. Динамо Киев – Оболонь Киев – 3:0
- 19.04. 13:00. Карпаты Львов – Рух Львов – 3:1
- 19.04. 15:30. Левый Берег Киев – Полесье Житомир – 1:1
- 19.04. 18:00. Шахтер Донецк – Колос Ковалевка – 2:4
- 20.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Заря Луганск
- 20.04. 15:30. Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы
- 20.04. 18:00. Верес Ровно – Черноморец Одеса
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|25
|19
|6
|0
|53 - 15
|63
|2
|Александрия
|25
|17
|6
|2
|39 - 18
|57
|3
|Шахтер Донецк
|25
|16
|5
|4
|59 - 22
|53
|4
|Полесье
|25
|11
|9
|5
|34 - 24
|42
|5
|Карпаты Львов
|25
|11
|6
|8
|33 - 26
|39
|6
|Кривбасс
|23
|10
|5
|8
|25 - 24
|35
|7
|Верес
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|8
|Заря
|23
|10
|2
|11
|28 - 31
|32
|9
|Рух Львов
|25
|7
|9
|9
|25 - 24
|30
|10
|Колос Ковалевка
|25
|6
|9
|10
|22 - 22
|27
|11
|ЛНЗ Черкассы
|24
|7
|4
|13
|23 - 35
|25
|12
|Оболонь
|25
|6
|6
|13
|14 - 40
|24
|13
|Левый берег
|24
|6
|5
|13
|13 - 27
|23
|14
|Ворскла
|25
|5
|6
|14
|19 - 35
|21
|15
|Черноморец
|24
|5
|3
|16
|15 - 36
|18
|16
|Ингулец
|23
|3
|7
|13
|16 - 36
|16
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Именитый тренер считает, что нужно сделать одну команду в Харькове
Есть шансы на прямое попадание в ЛЧ?
Надо завтра посмотреть и написать срочно...
Какие есть варианты?
Где фото Судакова?
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о