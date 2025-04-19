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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 23:23 |
2539
5

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера

Киевская команда близка к чемпионству, Александрия отстает на 6 очков

19 апреля 2025, 23:23 |
2539
5
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
ФК Динамо

С 18 по 20 апреля проходят матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи запланированы на воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо в киевском дерби разгромило Оболонь (3:0), идет без поражений и близко к чемпионству (63 очка).

Александрия после победы над Ворсклой (3:1) укрепилось на второй позиции (57 баллов)

Сенсационным стало поражение Шахтера во Львове от Колоса (2:4), горняки теперь отстают от Александрии на 4 пункта (53).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (63), Александрия (57), Шахтер (53), Полесье (42), Карпаты (39), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (23), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 25-й тур

  • 18.04. 13:00. Ворскла Полтава – Александрия – 1:3
  • 18.04. 18:00. Динамо Киев – Оболонь Киев – 3:0
  • 19.04. 13:00. Карпаты Львов – Рух Львов – 3:1
  • 19.04. 15:30. Левый Берег Киев – Полесье Житомир – 1:1
  • 19.04. 18:00. Шахтер Донецк – Колос Ковалевка – 2:4
  • 20.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Заря Луганск
  • 20.04. 15:30. Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы
  • 20.04. 18:00. Верес Ровно – Черноморец Одеса

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 25 19 6 0 53 - 15 63
2 Александрия 25 17 6 2 39 - 18 57
3 Шахтер Донецк 25 16 5 4 59 - 22 53
4 Полесье 25 11 9 5 34 - 24 42
5 Карпаты Львов 25 11 6 8 33 - 26 39
6 Кривбасс 23 10 5 8 25 - 24 35
7 Верес 24 8 8 8 29 - 32 32
8 Заря 23 10 2 11 28 - 31 32
9 Рух Львов 25 7 9 9 25 - 24 30
10 Колос Ковалевка 25 6 9 10 22 - 22 27
11 ЛНЗ Черкассы 24 7 4 13 23 - 35 25
12 Оболонь 25 6 6 13 14 - 40 24
13 Левый берег 24 6 5 13 13 - 27 23
14 Ворскла 25 5 6 14 19 - 35 21
15 Черноморец 24 5 3 16 15 - 36 18
16 Ингулец 23 3 7 13 16 - 36 16
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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Олег Мандрівник
Проигрывая аутсайдерам 2-4, тут хотя бы третье место сохранили 🤔
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+3
avk2307
А на каком месте Шахтер?
Есть шансы на прямое попадание в ЛЧ?
Надо завтра посмотреть и написать срочно...
Какие есть варианты?
Где фото Судакова?
Ответить
+1
Серж
Ну хорошо выглядит. Правильно
Ответить
+1
Pavel_i_C0
Відмінно виглядає таблиця... На ДНОнєтскє триденний траур 
Ответить
0
Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и ваша любимая партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с праздником Светлой Пасхи. Христос Воскрес! Партия ОПЗЖ и вы динамовцы долгое время шли к этому чемпионству, Господь услышал наши молитвы. И руководство партии ОПЗЖ и братья Суркисы теперь хотят, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн!
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о
Ответить
-2
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