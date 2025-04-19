Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера

С 18 по 20 апреля проходят матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи запланированы на воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо в киевском дерби разгромило Оболонь (3:0), идет без поражений и близко к чемпионству (63 очка).

Александрия после победы над Ворсклой (3:1) укрепилось на второй позиции (57 баллов)

Сенсационным стало поражение Шахтера во Львове от Колоса (2:4), горняки теперь отстают от Александрии на 4 пункта (53).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (63), Александрия (57), Шахтер (53), Полесье (42), Карпаты (39), Кривбасс (35), Верес, Заря (по 32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (23), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 25-й тур

18.04. 13:00. Ворскла Полтава – Александрия – 1:3

– 1:3 18.04. 18:00. Динамо Киев – Оболонь Киев – 3:0

– Оболонь Киев – 3:0 19.04. 13:00. Карпаты Львов – Рух Львов – 3:1

– Рух Львов – 3:1 19.04. 15:30. Левый Берег Киев – Полесье Житомир – 1:1

19.04. 18:00. Шахтер Донецк – Колос Ковалевка – 2:4

– 2:4 20.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Заря Луганск

20.04. 15:30. Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы

20.04. 18:00. Верес Ровно – Черноморец Одеса

🏆 Турнирная таблица