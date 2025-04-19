Матчи Ярмолюка и Забарного. Победы Брентфорда, ничья Борнмута и Вест Хэма
Состоялось 3 матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 19 апреля, состоялось 3 матча Английской Премьер-лиги.
«Брентфорд» дома разобрался с «Брайтоном». В составе «пчел» голами отличились Мбемо, на счету которого дубль, Норгаард и Висса, у «чаек» забил Дэнни Уэлбек и Митома. С 61-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления Жоау Педро. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 76 минут.
«Кристал Пэлас» сыграл в нулевую ничью с «Борнмутом». Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. С конца первого тайма хозяева поля играли вдесятером.
«Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном».
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После сыгранных матчей команды заняли следующие позиции в таблице:
- «Борнмут»: 8-е место, 49 очков
- «Брайтон»: 10-е место, 48 очков
- «Брентфорд»: 11-е место, 46 очков
- «Кристал Пэлас»: 12-е место, 44 очков
- «Вест Хэм»: 16-е место, 36 очков
- «Саутгемптон»: 20-е место, 10 очков
Английская Премьер-лига. 33-й тур
Брентфорд – Брайтон – 4:2
Голы: Мбемо, 9, 48, Висса 58, Норгаард, 90+5 – Уэлбек, 45+3, Митома, 81
Удаление: Жоау Педро, 61
Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0
Удаление: Ричардс, 45+3
Вест Хэм – Саутгемптон – 1:1
Гол: Боуэн, 47 – УГочукву, 90+3
Фото матчей:
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