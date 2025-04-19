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Вест Хэм
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Саутгемптон
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Англия
19 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:11
564
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Матчи Ярмолюка и Забарного. Победы Брентфорда, ничья Борнмута и Вест Хэма

Состоялось 3 матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

19 апреля 2025, 18:59 | Обновлено 19 апреля 2025, 19:11
564
1
Матчи Ярмолюка и Забарного. Победы Брентфорда, ничья Борнмута и Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 19 апреля, состоялось 3 матча Английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» дома разобрался с «Брайтоном». В составе «пчел» голами отличились Мбемо, на счету которого дубль, Норгаард и Висса, у «чаек» забил Дэнни Уэлбек и Митома. С 61-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления Жоау Педро. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 76 минут.

«Кристал Пэлас» сыграл в нулевую ничью с «Борнмутом». Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч. С конца первого тайма хозяева поля играли вдесятером.

«Вест Хэм» дома сыграл вничью с «Саутгемптоном».

Все голы матчей АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

После сыгранных матчей команды заняли следующие позиции в таблице:

  • «Борнмут»: 8-е место, 49 очков
  • «Брайтон»: 10-е место, 48 очков
  • «Брентфорд»: 11-е место, 46 очков
  • «Кристал Пэлас»: 12-е место, 44 очков
  • «Вест Хэм»: 16-е место, 36 очков
  • «Саутгемптон»: 20-е место, 10 очков

Английская Премьер-лига. 33-й тур

Брентфорд – Брайтон – 4:2

Голы: Мбемо, 9, 48, Висса 58, Норгаард, 90+5 – Уэлбек, 45+3, Митома, 81

Удаление: Жоау Педро, 61

Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0

Удаление: Ричардс, 45+3

Вест Хэм – Саутгемптон – 1:1

Гол: Боуэн, 47 – УГочукву, 90+3

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Брентфорд Кристал Пэлас Вест Хэм Вест Хэм - Саутгемптон Саутгемптон Брайтон Егор Ярмолюк Илья Забарный
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Люблять в АПЛ голи у компенсований час забивати. Грають до кінця
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