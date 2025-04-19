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Чемпионат Англии
Вест Хэм
19.04.2025 17:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
19 апреля 2025, 01:02 |
196
0

Вест Хэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 апреля в 17:00 по Киеву

19 апреля 2025, 01:02 |
196
0
Вест Хэм – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вест Хэм

«Вест Хэм» продолжает свое падение. В последних матчах команда поражения чередует с ничьими. «Вест Хэм» проиграл «Ньюкаслу» (0:1), «Вулверхэмптону» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2), а также разделил очки с «Эвертоном» (1:1) и «Борнмутом» (2:2). Команда опустилась на 17 место – последнее, которое позволяет сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон. «Вест Хэм» вряд ли вылетит, ведь «Ипсвич» отстает на 14 очков. Отыграть такой отрыв за шесть матчей очень сложно.

Саутгемптон

«Саутгемптон» уже лишился шансов на сохранение места в АПЛ. Команда доигрывает сезон и морально готовится к возвращению в мясорубку Чемпионшипа. За 32 матча «Саутгемптон» набрал всего 10 очков. Также команда пропустила больше всех и забила меньше всех в АПЛ. В предыдущем матче «святые» проиграли на своем поле «Астон Вилле» со счетом 0:3. В гостях «Саутгемптон» уступил в последних трех поединках.

Личные встречи

Матч первого круга «Вест Хэм» выиграл со счетом 1:0. Из последних пяти поединков команды выиграли по два, а в октябре 2022 года сыграли вничью 1:1.

«Вест Хэм» – «Саутгемптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вест Хэм» забивает в среднем по 1,25 гола за игру. Средняя результативность «Саутгемптона» в гостях составляет 0,75 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вест Хэм»: Ареоля, Килмен, Мавропанос, Тодибо, Скарлз, Уан-Биссака, Уорд-Проуз, Солер, Пакета, Кудус, Боуэн.
  • «Саутгемптон»: Рэмсдейл, Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Мэннинг, Уокер-Питерс, Угочукву, Фернандеш, Сулемана, Онуачу, Арчер.

Прогноз

«Вест Хэм» попробует прервать свою серию без побед. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
19 апреля 2025 -
17:00
Саутгемптон
Забьют обе команды 1,86 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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