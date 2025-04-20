Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR

Матч 25-го тура УПЛ между Шахтером и Колосом ознаменовался рекордной по продолжительности проверкой VAR в истории чемпионата Украины.

Вечером 19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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На 59-й минуте мяч после удара Артема Бондаренко пересек линию ворот Шахтера (на секундомере было 58:10). Однако решение арбитра появилось лишь на 69-й минуте – на временной отметке 68:10 рефери Владимир Новохатний поднял руку, зафиксировав офсайд.

Почти 10 минут бригада арбитров пыталась определить, было ли положение вне игры, вероятно, выстраивая офсайдную линию. Если раньше продолжительность таких пауз достигала около 5 минут, то на этот раз было потрачено целых 10 – беспрецедентный случай для УПЛ.

Сенсацией стала победа Колоса во Львове над Шахтером (4:2), горняки теперь отстают от Александрии на 4 очка в борьбе за второе место.

Видеообзор матча. 25-й тур УПЛ. Шахтер – Колос – 2:4