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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 03:43 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:49
84
0

Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR

Гол Бондаренко не был засчитан из-за офсайда, и горняки потерпели поражение

20 апреля 2025, 03:43 | Обновлено 20 апреля 2025, 03:49
84
0
Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR
УПЛ-ТВ

Матч 25-го тура УПЛ между Шахтером и Колосом ознаменовался рекордной по продолжительности проверкой VAR в истории чемпионата Украины.

Вечером 19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте мяч после удара Артема Бондаренко пересек линию ворот Шахтера (на секундомере было 58:10). Однако решение арбитра появилось лишь на 69-й минуте – на временной отметке 68:10 рефери Владимир Новохатний поднял руку, зафиксировав офсайд.

Почти 10 минут бригада арбитров пыталась определить, было ли положение вне игры, вероятно, выстраивая офсайдную линию. Если раньше продолжительность таких пауз достигала около 5 минут, то на этот раз было потрачено целых 10 – беспрецедентный случай для УПЛ.

Сенсацией стала победа Колоса во Львове над Шахтером (4:2), горняки теперь отстают от Александрии на 4 очка в борьбе за второе место.

Видеообзор матча. 25-й тур УПЛ. Шахтер – Колос – 2:4

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос VAR судейство рекорд Артем Бондаренко офсайд (вне игры) Владимир Новохатний
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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