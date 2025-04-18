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18 апреля 2025, 08:00 |
822
0

Триллер в Манчестере, поражение Челси, контракт ван Дейка, итоги ЛЕ и ЛК

Главные новости за 17 апреля на Sport.ua

18 апреля 2025, 08:00 |
822
0
Триллер в Манчестере, поражение Челси, контракт ван Дейка, итоги ЛЕ и ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 апреля.

1А. Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
В полуфиналах сыграют: Тоттенхэм – Буде-Глимт, Атлетик – Ман Юнайтед

1В. Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
В полуфиналах сыграют: Бетис – Фиорентина, Юргорден – Челси

2А. Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
Невероятные качели закончились выходом в полуфинал ЛЕ английской команды

2В. Шпоры идут за трофеем? Тоттенхэм одолел Айнтрахт и пробился в полуфинал ЛЕ
Лондонский клуб в ответном матче во Франкфурте одержал победу со счетом 1:0

3А. Победы полякам не хватило. Челси уступил Легии, но вышел в 1/2 финала
Это первое поражение английского клуба в этом сезоне еврокубков

3В. Двойной обмен уколами. Фиорентина понервничала, но вышла в полуфинал ЛК
Ничья во второй игре позволила фиалкам пройти дальше в Лиге конференций

4А. Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана
Элина в двух сетах переиграла Ангелину во 2-м раунде турнира WTA 250 во Франции

4В. Разгром хорватки. Украинка сыграет в четвертьфинале турнира в Словении
Александра Олейникова вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире ITF в Копере

5. Ждали 229 дней. Названы лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ
Также была названа символическая сборная тура

6А. ОФИЦИАЛЬНО. После Салаха. Ливерпуль продлил контракт с ключевым игроком
Вирджил ван Дейк подписал новое двухлетнее соглашение

6В. Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Тренер уйдет после финала Кубка Испании

7. Непобежденный украинский боксер дебютировал в рейтинге супертяжелого веса
Александр Грицив в последнем поединке завоевал первый титул в профессиональной карьере

8. Война и паническая атака. Цуренко подала в суд на WTA: все детали конфликта
В The Athletic опубликована статья о конфликте Леси Цуренко и Стива Саймона

9А. Гран-при Саудовской Аравии. Все, что надо знать о пятом этапе Ф-1 2025
Расписание, прогноз и главные вопросы этапа, который решит лидера чемпионата

9В. Важная часть сезона: главные проблемы контендеров на старте плей-офф НБА
Выделяем ключевые аспекты для претендентов на титул

10. 5 футболистов, о натурализации которых Украиной заговорили в этом сезоне
Некоторые слухи выглядят правдоподобными, другие же – пока или на стадии обсуждения, или просто фарс

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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