5 футболистов, о натурализации которых Украиной заговорили в этом сезоне

Натурализация легионеров для нужд своих национальных сборных достаточно давно практикуется в мировом футболе. Наша главная команда страны не занимает в этом вопросе передовые позиции, но и задних точно не пасет. Даже навскидку любой уважающий себя болельщик назовет несколько имен и фамилий футболистов-легионеров, которые были натурализованы Украиной за последние годы и впоследствии выступали за «сине-желтых». Логично, что легендами первой величины никому из них для нашей сборной стать так и не удалось (не будем забывать о возрасте игроков, в котором им предоставляли украинский паспорт), однако определенную пользу многие из них все-таки принесли.

Неудивительно, что слухи вокруг натурализации Украиной того или иного футболиста-легионера перманентно появляются и сейчас. И в рамках данного материала мы предлагаем вам вспомнить пять, пожалуй, наиболее резонансных сообщений в СМИ подобного рода, которые являются наиболее свежими и появились по ходу текущего сезона…

Дани Роззувайло

Возраст: 19 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: «Брага»

Слухи о том, что Украина заинтересована в натурализации молодого вингера юношеской команды португальской «Браги» Дани Роззувайло появились еще поздней осенью минувшего года. Тогда сообщалось, что со стороны УАФ уже начаты необходимые процедуры, которые приведут к предоставлению Роззувайло украинского гражданства, необходимого для выступления за «сине-желтых».

Что правда, пока речь, конечно, не идет о главной команде страны. В натурализации Роззувайло, если верить данным из СМИ, заинтересован лично главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко. Якобы именно по его просьбе и был начат процесс предоставления украинского гражданства Дани, который ориентировочно займет около шести месяцев. Иными словами, если информация верна и все пойдет по плану, то где-то к началу лета Михайленко получит возможность вызывать Роззувайло в расположение своей команды.

Пока о Роззувайло известно не так много. Он родился в Португалии и имеет гражданство этой страны, однако его родители – эмигранты из Украины. Этот фактор, очевидно, и будет ключевым в юридическом плане, что поможет провести потенциальную натурализацию вингера в относительно короткие сроки.

Известно, что Роззувайло уже вызывали в сборную Португалии U-15, однако там он лишь потренировался, но участия в матчах не принимал. В настоящий момент Дани является футболистом «Браги» U-19, в составе которой выступает в различных турнирах, проводимых для его сверстников. Дани выделяется, прежде всего, своей техникой и нацеленностью на мяч. Также он прекрасно, как минимум на юниорском уровне, доставляет мяч в штрафную соперника и на статистических порталах имеет хороший показатель голевых (0,34 за 90 минут) и предголевых (0,11 за 90 минут) передач.

Жан Педросо

Возраст: 21 год

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Коритиба» / «Карпаты»

ФК Карпаты. Жан Педросо

Молодой бразильский центрбек Жан Педросо появился на радарах в отечественном футболе только год назад, когда летом 2024-го был арендован «Карпатами» у «Коритибы». Существенным плюсом для львовского клуба в той сделке оказалось заблаговременное включение в арендный договор опции выкупа. По неофициальным данным, она равна 1,5 миллионам евро, однако качественная игра Педросо в целом не вызывает вопросов у руководства «Карпат» о целесообразности активации опции.

Жан Педросо действительно очень ярко заявил о себе в УПЛ. Он великолепно читает игру в обороне, чем существенно усложняет жизнь нападающим из команд-соперниц «зелено-белых». По состоянию на текущий момент, бразильский центрбек является лидером чемпионата по заблокированным ударам, причем Педросо удерживает первенство как по абсолютному показателю (29), так и в пересчете на 90 минут игрового времени (1,66).

Слухи о том, что Педросо может быть натурализован Украиной впервые начали появляться после интервью главного тренера «Карпат» Владислава Лупашко, которое тот дал в конце минувшего года. Тогда наставник «зелено-белых» заявил, что Педросо имеет украинские корни, так как его предки были родом из нашей страны. И пускай никаких других деталей коуч «Карпат» не называл, в целом перспектива весьма оперативного предоставления украинского гражданства Педросо выглядит вполне реализуемой, если футболист выразит желание стать украинцем и сумеет доказать, что в его генеалогическом древе действительно были наши соотечественники.

Что правда, в аспекте потенциальной натурализации Педросо очень многое, если не все, будет зависеть от того, выкупят ли «Карпаты» этого центрбека. Вроде как финансовых проблем у львовян нет, но забегать наперед в отечественном футболе, где может произойти что угодно, вряд ли стоит…

Бруниньо

Возраст: 24 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Атлетико Минейро» / «Карпаты»

ФК Карпаты

Еще одним легионером «Карпат», о натурализации которого Украиной заговорили совсем недавно, является 24-летний атакующий хавбек Бруниньо. Его, как и Жана Педросо, львовяне подписали летом минувшего года и тоже на правах аренды. Что правда, из другого клуба – «Атлетико Минейро», однако также с опцией выкупа. По неофициальным данным, за право подписать полноценный контракт с Бруниньо «Карпатам» придется выложить порядка 1 миллиона долларов, и по состоянию на сейчас все выглядит таким образом, что «зелено-белые» этой опцией воспользуются.

Бруниньо стал одним из открытий нынешнего сезона УПЛ, показывая не только результативную, но и крайне яркую игру. За действиями этого хавбека всегда интересно наблюдать, так как техника, скорость и понимание футбола у него на весьма высоком, по крайней мере по меркам нынешнего уровня отечественного элитарного дивизиона, уровне.

До переезда в «Карпаты» Бруниньо выступал исключительно на родине – в Бразилии. Также, в отличие от Жана Педросо, у этого хавбека нет никаких корней из Украины, однако, что интересно, в одном из недавних интервью он не стал отвергать потенциальную возможность получения украинского гражданства в будущем с последующим шансом выступлений за «сине-желтых»: «Я здесь [в Украине] меньше года. Еще много всего впереди».

Собственно говоря, эти слова и стали своего рода намеком на возможную натурализацию Бруниньо, но в его случае стоит вести речь о необходимости, согласно законодательству, сперва прожить на территории Украины не менее пяти лет, прежде чем ходатайствовать о получении гражданства. Поэтому слова бразильца о том, что «много всего впереди» звучат весьма и весьма компетентно. Остается только дождаться, как будет развиваться дальнейшая карьера этого интересного бразильского легионера, и останется ли в ней связь с Украиной.

Жоао Виалле

Возраст: 22 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Полесье»

ФК Полесье

Жоао Виалле также, как и Жан Педросо с Бруниньо, перебрался в украинскую Премьер-лигу только летом минувшего года. Однако этот центрбек не стал новобранцем «Карпат», как вышеупомянутая двойка, а оформил соглашение с «Полесьем». Причем игроком житомирского клуба Виалле стал на полноценной основе, подписав контракт на 4 года, а бразильский клуб «Итуано» получил компенсацию в размере 200 тысяч евро.

Виалле удалось стать важной фигурой в оборонительных построениях «Полесья», и ныне его оценочная стоимость на Transfermarkt уже равна 700 тысячам евро. То есть, в теории житомирские «волки» могут грядущим летом попробовать перепродать бразильского легионера, и получить на этом выгоду, но пока все выглядит так, что с Жоао в Житомире намерены продолжать плодотворное сотрудничество.

Сам Виалле в одном из недавних интервью откровенно признался, что его все устраивает в Украине, и что наша страна ему видится более чем комфортной для проживания с семьей. Когда же у центрбека прямо спросили, не хотел бы он в будущем задуматься о смене гражданства и выступлениях за национальную команду Украины, то Виалле заявил, что не исключает для себя подобный вариант развития событий: «Играть за сборную Украины? Почему бы нет? Ничего не могу исключать. Я был бы доволен, если бы это произошло в будущем. Мне очень нравится эта страна».

Но прежде, чем подобная возможность из теоретической плоскости трансформируется в практическую, как мы понимаем из анализа законодательства, пройдет еще минимум четыре года, за которые в футбольной карьере Виалле поменяться может очень и очень многое…

Педриньо

Возраст: 27 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Шахтер»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2021 года президент «Шахтера» Ринат Ахметов дал «добро» на подписание для итальянского коуча «горняков» Роберто Де Дзерби бразильского атакующего хавбека «Бенфики» Педриньо. За этого легионера донецкий клуб заплатил 18 миллионов евро, что сделало футболиста вторым в списке наиболее дорогостоящих приобретений «Шахтера» за всю историю после его соотечественника Бернарда, за которого летом 2013-го было заплачено 25 миллионов евро.

Однако после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны «Шахтер» покинуло подавляющее большинство легионеров, равно как и главный тренер Де Дзерби. Педриньо предпочел вернуться в Бразилию, где на правах аренды в течение двух лет выступал за «Атлетико Минейро». При этом, важно отмечать, что бразильскому хавбеку, в отличие от, скажем, Тете, Марлона Сантоса или Манора Соломона, удалось сохранить хорошие отношения с топ-менеджментом «Шахтера», так как он не стал пользоваться пресловутым Annexe 7 ФИФА.

Последнее обстоятельство, очевидно, помогло «пробить» вопрос возвращения Педриньо в «Шахтер» летом 2024-го. Причем хавбек не только вернулся, но и подписал новый пятилетний контракт на улучшенных финансовых условиях. И практически тогда же в прессе впервые заговорили о потенциальной натурализации Педриньо. Эти слухи появились с легкой руки агента хавбека, который повторно запустил их в прессе уже совсем недавно – в марте нынешнего года.

Тиаго Дантас – агент Педриньо – в общении с бразильскими журналистами презентовал ситуацию таким образом, что якобы руководство УАФ заинтересовано в натурализации бразильского футболиста, который, в свою очередь, не отвергает подобной возможности, но все-таки еще имеет достаточно много сомнений по поводу такого шага. И пускай оба раза слухи впоследствии были развеяны со стороны официальных лиц УАФ, стоит понимать, что дыма без огня не бывает, и определенного рода игра в этом направлении то ли исключительно агентом Педриньо, то ли «Шахтером», а возможно, и самой ассоциацией, но ведется.

Однако в случае с Педриньо также стоит вести речь о необходимости пяти лет проживания на территории Украины, причем непрерывного, из-за чего срок первоначального контракта с «горняками», который берет начало с 2021-го, абсолютно никак не поможет в аспекте юридической казуистики. Что правда, остается еще место для исключений, предусмотренных в законодательстве, в частности, о пункте, который гласит следующим образом: «Кроме лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины». Но тут уж более чем резонансным является другой вопрос: а реально ли принятие Педриньо в гражданство Украины представляет государственный интерес?..