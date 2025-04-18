Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
В полуфиналах сыграют: Бетис – Фиорентина, Юргорден – Челси
Вечером 17 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги конференций.
В четверг прошли все 4 матча игрового дня, и были определены полуфиналисты турнира.
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Фиорентина по сумме двух матчей переиграла Целе (2:1, 2:2), а Бетис оказался сильнее Ягеллонии (2:0, 1:1).
Челси взял верх над Легией (3:0, 1:2), а Юргорден в овертайме прошел Рапид (0:1, 4:1 OT).
В полуфиналах ЛК сыграют: Бетис – Фиорентина, Юргорден – Челси
Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.
🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля
- 19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)
Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65
- 19:45. Ягеллония (Польша) – Бетис (Испания) – 1:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78
- 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 OT (первый матч – 1:0)
Голы: Уне-Ларссон, 45+1 (автогол) – Даниэльсон, 42 (пен), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105
- 22:00. Челси (Англия) – Легия Варшава (Польша) – 1:2 (первый матч – 3:0)
Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (пен), Капуади, 53
Результаты 1/4 финала
1/2 финала, 1 и 8 мая
- Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия)
- Юргорден (Швеция) – Челси (Англия)
Финал. 28 мая
- Стадион Мейски, Вроцлав (Польша)
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