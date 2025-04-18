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Лига конференций
18 апреля 2025, 01:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:58
381
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Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций

В полуфиналах сыграют: Бетис – Фиорентина, Юргорден – Челси

18 апреля 2025, 01:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:58
381
0
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля состоялись ответные поединки 1/4 финала Лиги конференций.

В четверг прошли все 4 матча игрового дня, и были определены полуфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фиорентина по сумме двух матчей переиграла Целе (2:1, 2:2), а Бетис оказался сильнее Ягеллонии (2:0, 1:1).

Челси взял верх над Легией (3:0, 1:2), а Юргорден в овертайме прошел Рапид (0:1, 4:1 OT).

В полуфиналах ЛК сыграют: Бетис – Фиорентина, Юргорден – Челси

Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

  • 19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65

  • 19:45. Ягеллония (Польша) – Бетис (Испания) – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

  • 22:00. Рапид Вена (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 OT (первый матч – 1:0)

Голы: Уне-Ларссон, 45+1 (автогол) – Даниэльсон, 42 (пен), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105

  • 22:00. Челси (Англия) – Легия Варшава (Польша) – 1:2 (первый матч – 3:0)

Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (пен), Капуади, 53

Результаты 1/4 финала

1/2 финала, 1 и 8 мая

  • Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия)
  • Юргорден (Швеция) – Челси (Англия)

Финал. 28 мая

  • Стадион Мейски, Вроцлав (Польша)

⚽️ Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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