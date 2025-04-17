Двойной обмен уколами. Фиорентина понервничала, но вышла в полуфинал ЛК

Вечером 17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Фиорентина и Целе сыграли вничью (2:2) на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

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Этот результат позволил итальянцам пройти в полуфинал благодаря победе 2:1 в первом матче.

Команды дважды обменялись забитыми голами.

Фиорентина обеспечила себе место в полуфинале турнира, где встретится с испанским Бетисом.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65