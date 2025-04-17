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Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
17.04.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 2
Целе
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Лига конференций
17 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 17 апреля 2025, 21:49
275
1

Двойной обмен уколами. Фиорентина понервничала, но вышла в полуфинал ЛК

Ничья во второй игре позволила фиалкам пройти дальше в Лиге конференций

17 апреля 2025, 21:43 | Обновлено 17 апреля 2025, 21:49
275
1
Двойной обмен уколами. Фиорентина понервничала, но вышла в полуфинал ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Фиорентина и Целе сыграли вничью (2:2) на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот результат позволил итальянцам пройти в полуфинал благодаря победе 2:1 в первом матче.

Команды дважды обменялись забитыми голами.

Фиорентина обеспечила себе место в полуфинале турнира, где встретится с испанским Бетисом.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65

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Лига конференций Фиорентина Целе Роландо Мандрагора Мойзе Кин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ivankondrat96
Це була б справжня ганьба, якби фіалки вилетіли від словенців. Фіорентині ще у фіналі з Челсі грати
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