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Лига конференций
Фиорентина
17.04.2025 19:45 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Целе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 апреля 2025, 15:05 |
22
0

Фиорентина – Целе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги конференций

17 апреля 2025, 15:05 |
22
0
Фиорентина – Целе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Фиорентина» и «Целе».

Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Первая игра закончилось со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фиорентина – Целе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фиорентина – Целе
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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