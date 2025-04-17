17 апреля на «Артемио Франки» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Фиорентина встретится с Целе. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда в обоих предыдущих розыгрышах Серии А, играя под руководством Итальяно, занимала строго восьмое место. Если поначалу это было прогрессом, то потом футболисты начали топтаться на месте, и, реагируя на это, летом с Винченцо попрощались, переманив из Монцы Палладино. Но и с ним не факт что получится даже на ступеньку вверх в Кальчо продвинуться.

В Лиге конференций клуб из Флоренции добирался до финала как в 2023-м, так и прошлой весной. Правда, в обоих случаях в итоге проигрывал. С Рафаэле и вовсе история могла закончиться уже в августе, но Академию Пушкаша все же прошли - по пенальти после пары ничьих. Потом, впрочем, выиграли четырежды, и с 13 очками отправились прямо в 1/8 финала, где обменялись победами с Панатинаикосом, забив на гол больше, чем греки. В Словении получилось обыграть хозяев арены со счетом 2:1.

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Целе

Клуб в 2024-м году повторил свой главный успех, сумев во второй раз в истории стать чемпионом страны. Сейчас в Словении, впрочем, доминирует Олимпия, что оторвалась более чем на десяток очков. Тут остается бороться за место в тройке, но, очевидно, Лига конференций становится явным приоритетом.

Туда команда попала после неудач в квалификации Лиги чемпионов (со Слованом) и Лиги Европы (с Шэмрок Роверс). Без проблем не обходилось, но, главное, обеспечивался результат: выбили Пюник в квалификации, наскребли 7 очков в основном раунде. А в плей-офф уже получилось дважды удивить, пройдя АПОЭЛ и, по пенальти, Лугано. Против соперника из Флоренции все, что получилось, это раз забить, и то с пенальти, хотя бы формально сохранив интригу.

Статистика личных встреч

До прошлого четверга команды не пересекались даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в итальянцев. Они просто намного сильнее - ждем, что они выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua Фиорентина Целе Фора Фиорентины (-1.5) 1.96 Сделать ставку

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