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Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
17.04.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 2
Целе
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Лига Европы
17 апреля 2025, 23:07 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:12
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0

Фиорентина – Целе – 2:2. Фиалки вышли в полуфинал ЛК. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций

17 апреля 2025, 23:07 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:12
75
0
Фиорентина – Целе – 2:2. Фиалки вышли в полуфинал ЛК. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Фиорентина и Целе сыграли вничью (2:2) на стадионе Артемио Франки во Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот результат позволил итальянцам пройти в полуфинал благодаря победе 2:1 в первом матче.

В ответном матче во Флоренции команды дважды обменялись забитыми голами.

Фиорентина обеспечила себе место в полуфинале турнира, где встретится с испанским Бетисом.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Роландо Мандрагора, 37 мин

ГОЛ! 1:1. Алеша Матко, 54 мин

ГОЛ! 1:2. Клемен Неманич, 65 мин

ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 67 мин

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Клемен Неманич (Целе).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Алёша Матко (Целе).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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