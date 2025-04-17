Фиорентина – Целе – 2:2. Фиалки вышли в полуфинал ЛК. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций
Вечером 17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
Фиорентина и Целе сыграли вничью (2:2) на стадионе Артемио Франки во Флоренции.
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Этот результат позволил итальянцам пройти в полуфинал благодаря победе 2:1 в первом матче.
В ответном матче во Флоренции команды дважды обменялись забитыми голами.
Фиорентина обеспечила себе место в полуфинале турнира, где встретится с испанским Бетисом.
🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25
1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля
19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)
Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Роландо Мандрагора, 37 мин
ГОЛ! 1:1. Алеша Матко, 54 мин
ГОЛ! 1:2. Клемен Неманич, 65 мин
ГОЛ! 2:2. Мойзе Кин, 67 мин
События матча
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