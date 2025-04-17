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Испания
17 апреля 2025, 16:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:10
7876
5

Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания

Тренер уйдет после финала Кубка Испании

17 апреля 2025, 16:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:10
7876
5
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Sky Sports. Карло Анчелотти

По информации Sky Sports, наставник Реала Карло Анчелотти объявит об уходе из команды после финала Кубка Испании против Барселоны 26 апреля.

При этом сообщается, что итальянский специалист не будет дорабатывать сезон, несмотря на то, что мадридская команда ведет борьбу за чемпионство и отстает от Барселоны на 4 очка при матче между претендентами на титул Ла Лиги 11 мая.

Источник не сообщает, кто в таком случае доработает до конца сезона. В среду Реал проиграл Арсеналу и вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост тренера мадридцев считается наставник Байера Хаби Алонсо.

А главным претендентом на Анчелотти является сборная Бразилии.

Анчелотти дважды в течение карьеры работал с Реалом и выиграл, среди прочего, два титула Ла Лиги, три Лиги чемпионов, два Кубка Испании, три Суперкубка УЕФА.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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GloryUkraine
100%, що був скандал після матчу.
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+3
Микола Унгурян
ну відхід прогнозований, але міг вже до кінця сезону попрацювати
хоча, може надіються що зміна тренера вплине позитивно і зможуть ще за Ла-лігу пободатись
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+2
saltim
Да ну , бред какой то! Утка. Реал не отпустит тренера в решающий момент сезона без вменяемой замены. А замены нет. Летом да но сейчас не верю
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+1
Олександр
Гри немає вже давно .Команда з зірковими гравцями але абсолютно тактично не підготовлена 
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+1
serhiy
Він вирішив ). Вигнали старого маразматіка ! Нарешті !!! В якій команді міняють воротарів ,як шкарпетки !!!
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0
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