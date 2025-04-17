Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания

По информации Sky Sports, наставник Реала Карло Анчелотти объявит об уходе из команды после финала Кубка Испании против Барселоны 26 апреля.

При этом сообщается, что итальянский специалист не будет дорабатывать сезон, несмотря на то, что мадридская команда ведет борьбу за чемпионство и отстает от Барселоны на 4 очка при матче между претендентами на титул Ла Лиги 11 мая.

Источник не сообщает, кто в таком случае доработает до конца сезона. В среду Реал проиграл Арсеналу и вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост тренера мадридцев считается наставник Байера Хаби Алонсо.

А главным претендентом на Анчелотти является сборная Бразилии.

Анчелотти дважды в течение карьеры работал с Реалом и выиграл, среди прочего, два титула Ла Лиги, три Лиги чемпионов, два Кубка Испании, три Суперкубка УЕФА.