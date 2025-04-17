Ждали 229 дней. Названы лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ
Также была названа символическая сборная тура
Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 5-го тура УПЛ.
Все потому, что ожидали доигровки перенесенного матча «Кривбасса» и «Шахтера» (1:2).
Звание лучшего игрока 5-го тура получил полузащитник «Руха» Игорь Краснопир, который отметился двумя голами в воротах «Ингульца» (5:0). В топ-5 игроков тура вошли Илья Квасница («Рух»), Георгий Судаков («Шахтер»), Александр Назаренко («Полесье») и Клим Приходько («Левый Берег»).
А звание лучшего тренера у Виталия Пономарева. Здесь вторую позицию эксперты отдали Виталию Перваку («Левый Берег», а третью Имаду Ашуру («Полесье»)
В общем эксперты вспоминали 21 футболиста и 1 тренера на звание героев 5-го тура, а также 56 кандидатов в символическую сборную.
Символическая сборная 24-го тура УПЛ
Вратарь: Евгений Кучеренко («ЛНЗ»)
Защитники: Александр Мартынюк («Александрия»), Тарас Михавко («Динамо»), Виталий Холод («Рух»), Александр Тымчик («Динамо»)
Полузащитники: Александр Назаренко («Полесье»), Георгий Судаков («Шахтер»), Клим Приходько («Левый Берег»), Петар Мичин («Заря»), Илья Квасница («Рух»)
Нападающий: Игорь Краснопир («Рух»)
Главный тренер: Виталий Пономарев («Рух»)
Запас: Богдан Бутко («Черноморец»), Илья Крупский («Ворскла»), Джордан («Заря»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Роман Дидык («Рух»), Александр Пихаленок («Динамо»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Кевин („Шахтер“), Андрей Ярмоленко («Динамо»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юный вингер крайне недоволен тем, что руководство отказалось от подписания Нико Уильямса
Винисиус Жуниор может покинуть клуб