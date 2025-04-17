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Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:43
104
0

Ждали 229 дней. Названы лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ

Также была названа символическая сборная тура

17 апреля 2025, 17:42 | Обновлено 17 апреля 2025, 17:43
104
0
Ждали 229 дней. Названы лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ
ФК Александрия. Игор Краснопир

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 5-го тура УПЛ.

Все потому, что ожидали доигровки перенесенного матча «Кривбасса» и «Шахтера» (1:2).

Звание лучшего игрока 5-го тура получил полузащитник «Руха» Игорь Краснопир, который отметился двумя голами в воротах «Ингульца» (5:0). В топ-5 игроков тура вошли Илья Квасница («Рух»), Георгий Судаков («Шахтер»), Александр Назаренко («Полесье») и Клим Приходько («Левый Берег»).

А звание лучшего тренера у Виталия Пономарева. Здесь вторую позицию эксперты отдали Виталию Перваку («Левый Берег», а третью Имаду Ашуру («Полесье»)

В общем эксперты вспоминали 21 футболиста и 1 тренера на звание героев 5-го тура, а также 56 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 24-го тура УПЛ

Вратарь: Евгений Кучеренко («ЛНЗ»)

Защитники: Александр Мартынюк («Александрия»), Тарас Михавко («Динамо»), Виталий Холод («Рух»), Александр Тымчик («Динамо»)

Полузащитники: Александр Назаренко («Полесье»), Георгий Судаков («Шахтер»), Клим Приходько («Левый Берег»), Петар Мичин («Заря»), Илья Квасница («Рух»)

Нападающий: Игорь Краснопир («Рух»)

Главный тренер: Виталий Пономарев («Рух»)

Запас: Богдан Бутко («Черноморец»), Илья Крупский («Ворскла»), Джордан («Заря»), Владислав Бабогло («Карпаты»), Роман Дидык («Рух»), Александр Пихаленок («Динамо»), Кирилл Ковалец («Александрия»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Кевин („Шахтер“), Андрей Ярмоленко («Динамо»).

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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