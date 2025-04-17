Разгром хорватки. Украинка сыграет в четвертьфинале турнира в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 268) вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире ITF W75 в Копере (Словения).

24-летняя украинка уверенно переиграла в двух сетах Тару Вурт (WTA 263) из Хорватии. Александра совершила за матч семь брейков и на протяжении всего поединка доминировала на корте. Теннисистки провели на площадке 1 час и 15 минут.

ITF W75 Копер (Словения). Грунт. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Тара Вурт (Хорватия) – 6:2, 6:1

В четвертьфинале Олейникова сыграет с победителем матча Аранча Рус (Нидерланды, WTA 87) [1] – Анастасия Севастова (Латвия).