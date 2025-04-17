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ITF
17 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 17 апреля 2025, 19:42
659
1

Разгром хорватки. Украинка сыграет в четвертьфинале турнира в Словении

Александра Олейникова вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире ITF в Копере

17 апреля 2025, 19:37 | Обновлено 17 апреля 2025, 19:42
659
1
Разгром хорватки. Украинка сыграет в четвертьфинале турнира в Словении
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 268) вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире ITF W75 в Копере (Словения).

24-летняя украинка уверенно переиграла в двух сетах Тару Вурт (WTA 263) из Хорватии. Александра совершила за матч семь брейков и на протяжении всего поединка доминировала на корте. Теннисистки провели на площадке 1 час и 15 минут.

ITF W75 Копер (Словения). Грунт. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Тара Вурт (Хорватия) – 6:2, 6:1

В четвертьфинале Олейникова сыграет с победителем матча Аранча Рус (Нидерланды, WTA 87) [1] – Анастасия Севастова (Латвия).

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ITF Копер Александра Олейникова Аранча Рус Анастасия Севастова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
На черзі заслужена чітерка Рус. Шкода, краще була б Севастова просто з людської точки зору. Але все одно є плюс, що Настя взагалі повернулася після жахливої травми минулого року, виграла тут один матч і в Рус взяла сет. Далі не змогла продовжувати гру, але не все одразу. 
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