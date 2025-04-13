Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 апреля.

1А. Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс

Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству

1В. Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую

Дебютный гол Фаала помог «Руху» отобрать очки у «горожан»

1С. Все решил автогол вратаря. Оболонь в Киеве обыграла Черноморец

Киевляне одержали минимальную победу

2А. Ярмолюк не застал Зинченко на поле. Брентфорд шокировал Арсенал

Поединок завершился вничью 1:1

2В. Эвертон Миколенко выиграл на 90+4, два пенальти и успех Астон Виллы

Эвертон остановил Ноттингем Форест

2С. Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2

У Кевина гол и ассист

3. Автогол помог. Барселона в гостях не без проблем одолела Леганес

Анти-героем матча стал Хорхе Саэнс

4. Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг

Украинки выиграли Квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии

5А. Зажигательный матч. Антон вырвал очки для Боруссии Д в игре с Баварией

Поединок завершился вничью 2:2

5В. Бавария близка к титулу. Байер сделал конкуренту подарок

Байер снова потерял очки

6. Требл. Определился новый чемпион Украины по волейболу

«Эпицентр-Подоляны» выиграли титул впервые в истории

7А. Чем ответит Наполи? Интер забил три гола и идет к титулу

Интер на своем поле обыграл Кальяри

7В. Проблем не возникло. Ювентус обыграл Лечче в матче Серии А

Туринцы победили со счетом 2:1

8. Известны оценки Зинченко и Ярмолюка за матч Арсенал – Брентфорд

Оба украинских футболиста получили свое игровое время

9. Гран-при Бахрейна. Кто скрывает свой темп и где Феррари после обновлений

Анализ тренировок первого дня четвертого этапа Формулы-1

10. Большая игра против Кривбасса

Когда слишком много странных слухов в концовке сезона, а на кону – место в еврокубках…