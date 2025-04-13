Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии
Главные новости за 12 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 апреля.
1А. Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству
1В. Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Дебютный гол Фаала помог «Руху» отобрать очки у «горожан»
1С. Все решил автогол вратаря. Оболонь в Киеве обыграла Черноморец
Киевляне одержали минимальную победу
2А. Ярмолюк не застал Зинченко на поле. Брентфорд шокировал Арсенал
Поединок завершился вничью 1:1
2В. Эвертон Миколенко выиграл на 90+4, два пенальти и успех Астон Виллы
Эвертон остановил Ноттингем Форест
2С. Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2
У Кевина гол и ассист
3. Автогол помог. Барселона в гостях не без проблем одолела Леганес
Анти-героем матча стал Хорхе Саэнс
4. Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Украинки выиграли Квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии
5А. Зажигательный матч. Антон вырвал очки для Боруссии Д в игре с Баварией
Поединок завершился вничью 2:2
5В. Бавария близка к титулу. Байер сделал конкуренту подарок
Байер снова потерял очки
6. Требл. Определился новый чемпион Украины по волейболу
«Эпицентр-Подоляны» выиграли титул впервые в истории
7А. Чем ответит Наполи? Интер забил три гола и идет к титулу
Интер на своем поле обыграл Кальяри
7В. Проблем не возникло. Ювентус обыграл Лечче в матче Серии А
Туринцы победили со счетом 2:1
8. Известны оценки Зинченко и Ярмолюка за матч Арсенал – Брентфорд
Оба украинских футболиста получили свое игровое время
9. Гран-при Бахрейна. Кто скрывает свой темп и где Феррари после обновлений
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10. Большая игра против Кривбасса
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