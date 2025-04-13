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13 апреля 2025, 07:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 07:42
627
0

Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии

Главные новости за 12 апреля на Sport.ua

13 апреля 2025, 07:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 07:42
627
0
Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 апреля.

1А. Впечатляющая эффективность. Динамо в меньшинстве обыграло Кривбасс
Команда Шовковского продолжает уверенно шагать к чемпионству

1В. Эффект дежавю. Рух с Александрией расписали мировую
Дебютный гол Фаала помог «Руху» отобрать очки у «горожан»

1С. Все решил автогол вратаря. Оболонь в Киеве обыграла Черноморец
Киевляне одержали минимальную победу

2А. Ярмолюк не застал Зинченко на поле. Брентфорд шокировал Арсенал
Поединок завершился вничью 1:1

2В. Эвертон Миколенко выиграл на 90+4, два пенальти и успех Астон Виллы
Эвертон остановил Ноттингем Форест

2С. Де Брюйне все еще топ. Ман Сити забил 5 голов, проигрывая 0:2
У Кевина гол и ассист

3. Автогол помог. Барселона в гостях не без проблем одолела Леганес
Анти-героем матча стал Хорхе Саэнс

4. Есть путевка! Украина впервые вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг
Украинки выиграли Квалификационную группу у сборных Польши и Швейцарии

5А. Зажигательный матч. Антон вырвал очки для Боруссии Д в игре с Баварией
Поединок завершился вничью 2:2

5В. Бавария близка к титулу. Байер сделал конкуренту подарок
Байер снова потерял очки

6. Требл. Определился новый чемпион Украины по волейболу
«Эпицентр-Подоляны» выиграли титул впервые в истории

7А. Чем ответит Наполи? Интер забил три гола и идет к титулу
Интер на своем поле обыграл Кальяри

7В. Проблем не возникло. Ювентус обыграл Лечче в матче Серии А
Туринцы победили со счетом 2:1

8. Известны оценки Зинченко и Ярмолюка за матч Арсенал – Брентфорд
Оба украинских футболиста получили свое игровое время

9. Гран-при Бахрейна. Кто скрывает свой темп и где Феррари после обновлений
Анализ тренировок первого дня четвертого этапа Формулы-1

10. Большая игра против Кривбасса
Когда слишком много странных слухов в концовке сезона, а на кону – место в еврокубках…

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