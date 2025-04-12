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Премьер-лига
Оболонь
12.04.2025 18:00 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:56
902
5

Все решил автогол вратаря. Оболонь в Киеве обыграла Черноморец

Киевляне одержали минимальную победу

12 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:56
902
5
Все решил автогол вратаря. Оболонь в Киеве обыграла Черноморец
ФК Черноморец

Воскресную программу 24-го тура Украинской Премьер-лиги закрыло противостояние в Киеве между «Оболонью» и «Черноморцем».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Оболонь» – «Черноморец» – 1:0

Гол: Аниагбосо (30, автогол)

На 45+1 минуте Черненко не реализовал пенальти (перекладина).

Предупреждения: Габелок (15), Кисиль (87)

«Оболонь»: Марченко, Стасюк (Осман, 85), Дубко, Приймак, Грысьо, Курко (Карась, 85), Бычек (Суханов, 70), Черненко (Витенчук, 57), Груша (Тарануха, 70), Ильин, Устименко

«Черноморец»: Аниагбосо, Ракицкий (Райан, 66), Жаржу Мозес, Скиба, Бутко, Кисиль, Габелок (Лацабидзе, 66), Билошевский, Попов (Тоиров, 78), Безбородько (Янаков, 40), И.Когут (Мустафаев, 78)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)

ОБОЛОНЬ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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BERNARDOS
Поздравляем ЧерноДНОрец с выходом в первую лигу 
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+4
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CheMP
Аниагбосо - красава,отжёг,канеш  пивоваров - с победой
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+3
Gargantua81
а зачем он это сделал?  защитники такие офигевшие
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0
Pavel_i_C0
Пердів наближається до Арєндоморця))
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0
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