Все решил автогол вратаря. Оболонь в Киеве обыграла Черноморец
Киевляне одержали минимальную победу
Воскресную программу 24-го тура Украинской Премьер-лиги закрыло противостояние в Киеве между «Оболонью» и «Черноморцем».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Оболонь» – «Черноморец» – 1:0
Гол: Аниагбосо (30, автогол)
На 45+1 минуте Черненко не реализовал пенальти (перекладина).
Предупреждения: Габелок (15), Кисиль (87)
«Оболонь»: Марченко, Стасюк (Осман, 85), Дубко, Приймак, Грысьо, Курко (Карась, 85), Бычек (Суханов, 70), Черненко (Витенчук, 57), Груша (Тарануха, 70), Ильин, Устименко
«Черноморец»: Аниагбосо, Ракицкий (Райан, 66), Жаржу Мозес, Скиба, Бутко, Кисиль, Габелок (Лацабидзе, 66), Билошевский, Попов (Тоиров, 78), Безбородько (Янаков, 40), И.Когут (Мустафаев, 78)
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)
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