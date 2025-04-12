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Премьер-лига
Оболонь
12.04.2025 18:00 – FT 1 : 0
Черноморец
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Чемпионат Украины
12 апреля 2025, 20:01 |
1799
2

Оболонь – Черноморец – 1:0. Такого автогол вы еще не видели. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ

12 апреля 2025, 20:01 |
1799
2
Оболонь – Черноморец – 1:0. Такого автогол вы еще не видели. Видеообзор
ФК Черноморец. Чиджоке Аниагбосо

В субботу, 12 апреля, прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Оболонь» и «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Судьбу матча решил автогол голкипера «Черноморца» Аниагбосо – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ. 24-й тур, 12 апреля.

Оболонь – Черноморец – 1:0

Голы: Аниагбосо, 30 (автогол).

ГОЛ! Аниагбосо (АГ), 30 мин, 1:0!

События матча

30’
ГОЛ ! Автогол забил Чиджоке Аниагбосо (Черноморец).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Черноморец видео голов и обзор Чиджоке Аниагбосо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Yura
Как бы ни неловко и смешно выглядел вратарь, но по факту это лишь случайность, и как раз то что вратарь не выключился, и даже лежа на газоне пытался выбить  мячь ногой говорит в его пользу, что нельзя сказать про Ракитцкого который перед эпизодом с пенальти запутался в своих ногах и не смог банально выбить мячь на угловой.
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0
alex belogubko
как играли то и получили --по воротам вообще не бьют --пас отдать не могут--опаздывают в отборе мяча  а главное Кучер не может определиться с основным составом---Янаков -Мустафаев это основные игроки с первых минут игры--голкипер лучше чем Рудько--ошибся бывает
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0
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