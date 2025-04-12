В субботу, 12 апреля, прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Оболонь» и «Черноморец».

Команды сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Судьбу матча решил автогол голкипера «Черноморца» Аниагбосо – 1:0.

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УПЛ. 24-й тур, 12 апреля.

Оболонь – Черноморец – 1:0

Голы: Аниагбосо, 30 (автогол).

ГОЛ! Аниагбосо (АГ), 30 мин, 1:0!