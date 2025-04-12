12.04.2025 18:00 – FT 1 : 0
Чемпионат Украины12 апреля 2025, 20:01 |
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Оболонь – Черноморец – 1:0. Такого автогол вы еще не видели. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ
12 апреля 2025, 20:01 |
1799
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В субботу, 12 апреля, прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Оболонь» и «Черноморец».
Команды сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Судьбу матча решил автогол голкипера «Черноморца» Аниагбосо – 1:0.
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УПЛ. 24-й тур, 12 апреля.
Оболонь – Черноморец – 1:0
Голы: Аниагбосо, 30 (автогол).
ГОЛ! Аниагбосо (АГ), 30 мин, 1:0!
События матча
30’
ГОЛ ! Автогол забил Чиджоке Аниагбосо (Черноморец).
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Комментарии 2
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Как бы ни неловко и смешно выглядел вратарь, но по факту это лишь случайность, и как раз то что вратарь не выключился, и даже лежа на газоне пытался выбить мячь ногой говорит в его пользу, что нельзя сказать про Ракитцкого который перед эпизодом с пенальти запутался в своих ногах и не смог банально выбить мячь на угловой.
как играли то и получили --по воротам вообще не бьют --пас отдать не могут--опаздывают в отборе мяча а главное Кучер не может определиться с основным составом---Янаков -Мустафаев это основные игроки с первых минут игры--голкипер лучше чем Рудько--ошибся бывает
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