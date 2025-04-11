В субботу, 12 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», игра начнется в 18:00.

«Оболонь» и «Черноморец» расположились в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Киевляне находятся в зоне переходных матчей, а одесситы – в зоне прямого вылета из УПЛ. В прошлом туре команды одержали важные победы: «пивовары» обыграли «Ингулец», а «моряки» справились с ЛНЗ. В первом круге одесситы с минимальным счетом обыграли киевскую команду благодаря результативному удару Шевцова в конце поединка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.