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Премьер-лига
Оболонь
12.04.2025 18:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 22:16 | Обновлено 11 апреля 2025, 22:17
56
0

Оболонь – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги

11 апреля 2025, 22:16 | Обновлено 11 апреля 2025, 22:17
56
0
Оболонь – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 12 апреля, состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевская «Оболонь» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Киеве на «Оболонь-Арене», игра начнется в 18:00.

«Оболонь» и «Черноморец» расположились в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элитном украинском дивизионе. Киевляне находятся в зоне переходных матчей, а одесситы – в зоне прямого вылета из УПЛ. В прошлом туре команды одержали важные победы: «пивовары» обыграли «Ингулец», а «моряки» справились с ЛНЗ. В первом круге одесситы с минимальным счетом обыграли киевскую команду благодаря результативному удару Шевцова в конце поединка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
12 апреля 2025 -
18:00
Черноморец
Тотал меньше 2.0 1.74 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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